أخبار مصر

الصحة: التوسع في خدمات ذوي الهمم ورفع اللجان الطبية إلى 531

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل جهودها لضمان حقوق ذوي الهمم من خلال التوسع في تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية المخصصة لهم، وتسهيل حصولهم على الرعاية المتكاملة في جميع محافظات الجمهورية.

خدمات الوزارة تستهدف إزالة أي عوائق قد تواجه هذه الفئات في الحصول على حقوقهم الصحية

وأكد عبد الغفار أن وزارة الصحة تعمل بشكل مستمر على توفير بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم شمولا أكبر في مظلة الرعاية الصحية وتعزيز اندماجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن خدمات الوزارة تستهدف إزالة أي عوائق قد تواجه هذه الفئات في الحصول على حقوقهم الصحية.

تسهيل الإجراءات الطبية اللازمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات الطبية اللازمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تمنح للفئات المستحقة وتشمل:
الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية الشديدة والمتوسطة والبسيطة، طيف التوحد، الاضطرابات الحركية مثل البتر أو الشلل، ضعف العضلات، الشلل الرباعي أو النصفي، أطفال الشلل الدماغي، فقدان أو ضعف البصر والسمع، بالإضافة إلى أمراض الدم.

كما أعلن عبد الغفار عن رفع عدد اللجان الطبية المتخصصة في الكشف للأشخاص ذوي الإعاقة إلى 531 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، لتسهيل الخدمة وتقليل قوائم الانتظار. 

وتعمل هذه اللجان داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

الصحة تكشف حقيقة انتشار فيروس قاتل (فيديو)

الصحة تحذر من حقنة هتلر: قد تؤدي للوفاة (فيديو)

وشدد عبد الغفار على أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها لتمكين ذوي الهمم وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.

