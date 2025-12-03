الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: خطة لنشر أجهزة (AED) لمواجهة توقف القلب المفاجئ

استخدام أجهزة إزالة
استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال المرحلة التاسعة من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الحكومية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، وذلك من خلال تدريب 35 موظفًا من وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

سرعة الاستجابة في حالات توقف القلب المفاجئ

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تنفيذ هذه المرحلة يأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 272 لسنة 2024، الذي يلزم المؤسسات الحكومية والمرافق الحيوية بتوفير أجهزة إزالة الرجفان وتدريب العاملين عليها لضمان سرعة الاستجابة في حالات توقف القلب المفاجئ.

كيفية الاستخدام المبكر لجهاز AED ضمن فرق الاستجابة السريعة

وجرى تنفيذ التدريب بالتعاون مع الجمعية المصرية لإنعاش القلب الرئوي، متضمّنًا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية باستخدام نماذج محاكاة متقدمة. 

وشملت التدريبات مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، ودعم الحياة الأساسي (BLS)، وتقنيات التدليك القلبي للبالغين والأطفال، إضافة إلى كيفية الاستخدام المبكر لجهاز AED ضمن فرق الاستجابة السريعة، والتعامل مع حالات الاختناق.

وتولى الإشراف على البرنامج كل من الدكتور طارق الخولي، رئيس الجمعية المصرية لإنعاش القلب الرئوي وأستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور محمد الديب، المدرب المعتمد من الجمعية المصرية وجمعية القلب الأمريكية.

من جهته، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن هذه التدريبات تُسهم في رفع جاهزية المؤسسات الحكومية وتعزيز قدراتها على التعامل مع الطوارئ وإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن البرنامج مستمر ليشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية.

 

الصحة تغلق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في مدينة الشروق

نائبة وزير الصحة تتخذ إجراءات عاجلة لتطوير الوحدات الصحية بالجيزة

وتجدد وزارة الصحة التزامها بتوسيع نطاق البرنامج خلال المراحل المقبلة، بما يدعم نشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدخل السريع في المؤسسات الحكومية على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة إزالة الرجفان القلبي التضامن الاجتماعي التنمية المحلية الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة العاصمة الإدارية الجديدة تاهيل الكوادر الحكومية جامعة القاهرة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة وحدات الصحية والتضامن الإجتماعي

مواد متعلقة

الصحة تغلق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في مدينة الشروق

نائبة وزير الصحة تتخذ إجراءات عاجلة لتطوير الوحدات الصحية بالجيزة

أدوية تضع المسافر تحت المساءلة، الترامادول وزاناكس وليريكا على رأس المحظورات دوليا

إرشادات جديدة لحماية المسافرين المرضى من الوقوع في شبهات الاتجار بالأدوية

وزير الصحة يبحث مع سفير سويسرا التعاون في إنتاج الأدوية واللقاحات

وزير الصحة يشهد احتفال العيد الوطني الـ54 لدولة الإمارات

دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

وزير الصحة: الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة لزيادة الإنتاج وتوافر الدواء الآمن

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads