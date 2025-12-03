الصحة: خطة لنشر أجهزة (AED) لمواجهة توقف القلب المفاجئ

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال المرحلة التاسعة من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الحكومية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، وذلك من خلال تدريب 35 موظفًا من وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

سرعة الاستجابة في حالات توقف القلب المفاجئ

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تنفيذ هذه المرحلة يأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 272 لسنة 2024، الذي يلزم المؤسسات الحكومية والمرافق الحيوية بتوفير أجهزة إزالة الرجفان وتدريب العاملين عليها لضمان سرعة الاستجابة في حالات توقف القلب المفاجئ.

كيفية الاستخدام المبكر لجهاز AED ضمن فرق الاستجابة السريعة

وجرى تنفيذ التدريب بالتعاون مع الجمعية المصرية لإنعاش القلب الرئوي، متضمّنًا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية باستخدام نماذج محاكاة متقدمة.

وشملت التدريبات مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، ودعم الحياة الأساسي (BLS)، وتقنيات التدليك القلبي للبالغين والأطفال، إضافة إلى كيفية الاستخدام المبكر لجهاز AED ضمن فرق الاستجابة السريعة، والتعامل مع حالات الاختناق.

وتولى الإشراف على البرنامج كل من الدكتور طارق الخولي، رئيس الجمعية المصرية لإنعاش القلب الرئوي وأستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور محمد الديب، المدرب المعتمد من الجمعية المصرية وجمعية القلب الأمريكية.

من جهته، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن هذه التدريبات تُسهم في رفع جاهزية المؤسسات الحكومية وتعزيز قدراتها على التعامل مع الطوارئ وإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن البرنامج مستمر ليشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية.

وتجدد وزارة الصحة التزامها بتوسيع نطاق البرنامج خلال المراحل المقبلة، بما يدعم نشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدخل السريع في المؤسسات الحكومية على مستوى الجمهورية.

