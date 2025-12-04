الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الرعاية الصحية يبحث مع وفد بريطاني دعم المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية

د.أحمد السبكي
د.أحمد السبكي
18 حجم الخط
ads

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع وفد من وزارة التجارة والأعمال والسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الصحية وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة وتطوير نظم الرعاية الصحية الحديثة في مصر.

تعزيز تبادل الخبرات والاستشارات مع الحكومة البريطانية في مجال الرعاية الصحية

 

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، حرص الهيئة على تعزيز تبادل الخبرات والاستشارات مع الحكومة البريطانية في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن نظام NHS البريطاني يشكل نموذجًا متقدمًا في الحوكمة وجودة الخدمات الطبية، ويستند إلى مبدأ التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة أن الشراكة مع الجانب البريطاني تمثل دعمًا استراتيجيًا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات كثيفة السكان ومتنوعة ديموغرافيًا، لضمان تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة، وتعزيز قدرة المنظومة على الاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين.

تعميق الشراكات المصرية البريطانية في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية

فيما تم خلال الاجتماع بحث آفاق تعميق الشراكات المصرية البريطانية في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية، تعزيز البنية التحتية الرقمية، الرعاية المنزلية، ودعم استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمتابعة المؤشرات الحيوية للمرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يسهم في تطوير نموذج رعاية متكامل وحديث في مصر.

كما استعرض الاجتماع أوجه التعاون مع الجانب البريطاني لدعم المستشفى الافتراضي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية كأول نموذج ذكي من نوعه في مصر وإفريقيا، إضافة إلى تجهيز المستشفى الميداني بالشراكات البريطانية لتوسيع نطاق الاستجابة الصحية وتعزيز خدمات الرعاية المتنقلة والطارئة، بما يرفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة ويواكب أفضل الممارسات العالمية في الرعاية الطارئة.

وخلال اللقاء، أعرب وفد وزارة التجارة والأعمال البريطانية والسفارة البريطانية بالقاهرة، والذي ضمّ كلًا من  ناتالي باين (Natalie Payne)، رئيسة قطاع الرعاية الصحية في بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية،  رايان باركنز (Ryan Parkins)، رئيس قطاع العمليات التجارية والتواصل مع القطاع العام بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية،  منى بدوي (Mona Badawy)، مستشارة تجارية أولى بقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة والاستثمار الأجنبي المباشر بالسفارة البريطانية بالقاهرة، عن بالغ تقديرهم للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في مصر تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشاد أعضاء الوفد بما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطور مؤسسي في مجالات التحول الرقمي، وتطبيق معايير الجودة العالمية، واستحداث نماذج جديدة للرعاية مثل المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية، مؤكدين أن الهيئة باتت تمثل نموذجًا متقدمًا في الإدارة الصحية الحديثة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أعربوا عن تطلعهم لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتوسيع الاستثمارات الصحية وتطبيق حلول مبتكرة ومستدامة، مؤكدين جاهزية الشركات البريطانية لدعم جهود الإصلاح الصحي في مصر ونقل الخبرات والتجارب العالمية الناجحة.

الصحة تكشف حقيقة انتشار فيروس قاتل (فيديو)

الصحة تحذر من حقنة هتلر: قد تؤدي للوفاة (فيديو)

هذا وشارك الاجتماع من جانب الهيئة: الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، الدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، الدكتور مؤمن العشماوي مستشار رئيس الهيئة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية، الدكتور محمود الديب مساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور شادي سامي فرحات، مدير وحدة الابتكار وتنمية الأعمال، الدكتورة لميس خشبة مسؤول أول الشراكات الاستراتيجية، الدكتورة مي أبوالفتوح المشرف العام على الرقابة على سلامة المرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السبكى NHS البنية التحتية الرقمية التحتية الرقمية التأمين الصحي الشامل الحكومة البريطاني الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الحكومة البريطانية السفارة البريطانية بالقاهرة العاصمة الإدارية الجديدة المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية مشروع التامين الصحي الشامل وزارة التجاره

مواد متعلقة

الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفلة قبل بلوغها السن القانونية بالفيوم

الصحة: خطة لنشر أجهزة (AED) لمواجهة توقف القلب المفاجئ

الصحة تغلق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في مدينة الشروق

نائبة وزير الصحة تتخذ إجراءات عاجلة لتطوير الوحدات الصحية بالجيزة

أدوية تضع المسافر تحت المساءلة، الترامادول وزاناكس وليريكا على رأس المحظورات دوليا

إرشادات جديدة لحماية المسافرين المرضى من الوقوع في شبهات الاتجار بالأدوية

وزير الصحة يبحث مع سفير سويسرا التعاون في إنتاج الأدوية واللقاحات

وزير الصحة يشهد احتفال العيد الوطني الـ54 لدولة الإمارات

الأكثر قراءة

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

k8 وجبار 150 وحمزة 2، أهم المقاتلات والمسيرات في معرض إيديكس 2025

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads