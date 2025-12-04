رئيس الرعاية الصحية يبحث مع وفد بريطاني دعم المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية

18 حجم الخط

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع وفد من وزارة التجارة والأعمال والسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الصحية وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة وتطوير نظم الرعاية الصحية الحديثة في مصر.

تعزيز تبادل الخبرات والاستشارات مع الحكومة البريطانية في مجال الرعاية الصحية

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، حرص الهيئة على تعزيز تبادل الخبرات والاستشارات مع الحكومة البريطانية في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن نظام NHS البريطاني يشكل نموذجًا متقدمًا في الحوكمة وجودة الخدمات الطبية، ويستند إلى مبدأ التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة أن الشراكة مع الجانب البريطاني تمثل دعمًا استراتيجيًا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات كثيفة السكان ومتنوعة ديموغرافيًا، لضمان تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة، وتعزيز قدرة المنظومة على الاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين.

تعميق الشراكات المصرية البريطانية في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية

فيما تم خلال الاجتماع بحث آفاق تعميق الشراكات المصرية البريطانية في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية، تعزيز البنية التحتية الرقمية، الرعاية المنزلية، ودعم استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمتابعة المؤشرات الحيوية للمرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يسهم في تطوير نموذج رعاية متكامل وحديث في مصر.

كما استعرض الاجتماع أوجه التعاون مع الجانب البريطاني لدعم المستشفى الافتراضي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية كأول نموذج ذكي من نوعه في مصر وإفريقيا، إضافة إلى تجهيز المستشفى الميداني بالشراكات البريطانية لتوسيع نطاق الاستجابة الصحية وتعزيز خدمات الرعاية المتنقلة والطارئة، بما يرفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة ويواكب أفضل الممارسات العالمية في الرعاية الطارئة.

وخلال اللقاء، أعرب وفد وزارة التجارة والأعمال البريطانية والسفارة البريطانية بالقاهرة، والذي ضمّ كلًا من ناتالي باين (Natalie Payne)، رئيسة قطاع الرعاية الصحية في بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، رايان باركنز (Ryan Parkins)، رئيس قطاع العمليات التجارية والتواصل مع القطاع العام بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، منى بدوي (Mona Badawy)، مستشارة تجارية أولى بقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة والاستثمار الأجنبي المباشر بالسفارة البريطانية بالقاهرة، عن بالغ تقديرهم للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في مصر تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشاد أعضاء الوفد بما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطور مؤسسي في مجالات التحول الرقمي، وتطبيق معايير الجودة العالمية، واستحداث نماذج جديدة للرعاية مثل المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية، مؤكدين أن الهيئة باتت تمثل نموذجًا متقدمًا في الإدارة الصحية الحديثة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أعربوا عن تطلعهم لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتوسيع الاستثمارات الصحية وتطبيق حلول مبتكرة ومستدامة، مؤكدين جاهزية الشركات البريطانية لدعم جهود الإصلاح الصحي في مصر ونقل الخبرات والتجارب العالمية الناجحة.

هذا وشارك الاجتماع من جانب الهيئة: الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، الدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، الدكتور مؤمن العشماوي مستشار رئيس الهيئة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية، الدكتور محمود الديب مساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور شادي سامي فرحات، مدير وحدة الابتكار وتنمية الأعمال، الدكتورة لميس خشبة مسؤول أول الشراكات الاستراتيجية، الدكتورة مي أبوالفتوح المشرف العام على الرقابة على سلامة المرضى.

