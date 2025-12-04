أخبار مصر: عودة المياه إلى الجيزة، تماسيح تثير الرعب في الشرقية، خبر غير سار لأصحاب قانون الإيجار القديم

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

عودة المياه إلى 5 مناطق بالجيزة بعد إصلاح كسر الماسورة الرئيسية أمام مستشفى أم المصريين

عادت مياه الشرب تدريجيًّا في مناطق العمرانية والجيزة والهرم وفيصل بعد الانتهاء من إصلاح خط المياه الرئيسي أمام مستشفى أم المصريين.

اليوم، انتهاء التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة وهذا موعد إعلان النتيجة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، إجراء عملية التصويت في الداخل بالجولة الأولى للدوائر الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

شهدت محافظة الشرقية حالة من القلق والترقب، عقب بلاغات متكررة من أهالي عزبة السدرة التابعة لقرية الزوامل مركز بلبيس، أفادوا فيها برصد أكثر من تمساح داخل الرشاح المحيط بالمناطق السكنية.

اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي حتى آخر فترة اليوم الخميس في تلقي رسوم مستويات الحج لـحجاج الجمعيات الأهلية المختارين في القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ - 2026م، والبالغ عددهم 12 ألف حاج بين المتقدمين.

الجرعة القاتلة، الحكم على طبيب زود نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري بالكيتامين

حُكم على طبيب في كاليفورنيا بالسجن لمدة عامين ونصف، الأربعاء، بعد إدانته بتزويد نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري بشكل غير قانوني بمادة الكيتامين المخدر، التي تسببت في وفاته جرَّاء جرعة زائدة في عام 2023.

بـ "هاترك" تاريخي، نيمار يقود سانتوس على سحق جوفنتودي في الدوري البرازيلي (فيديو)

بثلاثة أهداف "هاترك" قاد نيمار داسيلفا فريقه سانتوس لخطوة حاسمة في صراعه للهروب من الهبوط في الدوري البرازيلي، بعد الفوز 3-0 على جوفنتودي، فجر اليوم الخميس.

بسبب تجربة طوارئ، نداء من مصر للطيران لعملائها بشأن السفر بمطار القاهرة اليوم

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي تنفيذ تجربة طوارئ تدريبية (إخلاء عام - دون حريق) بمجمع بضائع القاهرة التابع لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، ويأتي ذلك في إطار الحرص على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والطوارئ.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات أبرزها كأس العرب للمنتخبات والدوري الإنجليزي وكأس مصر وكأس إيطاليا.

لحظة تحطم مقاتلة إف-16 أمريكية جنوب كاليفورنيا أثناء مهمة تدريبية (فيديو)

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16 سي فايتنج فالكون" في جنوب كاليفورنيا أثناء مهمة تدريبية.

منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة

ردَّت الفنانة منى زكي على الجدل حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.

اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، استقبال الطعون على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقٱ لمواعيد الطعن الرسمية، ويعتبر هذا اليوم هو آخر موعد لاستقبال الطعون.

"المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين

قدمت مجموعة "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" الناشطة شكوى تتهم فيها شركة "مايكروسوفت" بانتهاك قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

بقرار وزاري، إعلان مساحات جديدة بالبحر الأحمر منطقة محميات طبيعية ويمنع استغلالها المخالف

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4419 لسنة 2025، والذي نُشر في العدد 48 مُكرّر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 ديسمبر 2025، بشأن تحديد مساحات بحرية جديدة كمحميات طبيعية في البحر الأحمر، مع وضع ضوابط دقيقة لإدارة هذه المناطق بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي الفريد في المنطقة.

بجرعتين من لقاح "إتش بي في"، دراسة تزف بشرى لمرضى السرطانات النادرة

أفاد باحثون، الأربعاء، بأن جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري “إتش بي في”، تبدو فعالة تمامًا مثل جرعتين في الوقاية من العدوى الفيروسية التي تسبب سرطان عنق الرحم.

خوفا من غدر ترامب، مادورو يغير مكان نومه بانتظام ويوسع دور الحرس الشخصي الكوبي

يواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حاليًّا أخطر تحدٍّ عبر سنوات حكمه المثقلة بالأزمات، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى عمل عسكري ضد فنزويلا.

أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل “زد” الذي لم يعش زمن أم كلثوم

عبر المخرج مروان حامد عبر عن سعادة الكبيرة بعرض فيلم "الست" لـمنى زكي بمهرجان مراكش الدولي، مؤكدًا أن المهرجان كان أول من احتضن الفيلم عندما كان جنينًا داخل “ورشات أطلس”، حيث استفاد الفريق من دعم وتوجيهات ساهمت في دفع المشروع نحو النضج.

رسميا، بدء تحصيل الزيادة الواردة في قانون الإيجار القديم بعدد من المحافظات

التزامن مع أول شهر ديسمبر الجاري، بدأت إجراءات زيادة قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم، وذلك تفعيلًا للقانون في عدد من المحافظات التي أنهت حصر الوحدات وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

الجميلة والشرس، واشنطن ترصد مبلغا ضخما مقابل معلومات عن "فاطمة ومحمد" الإيرانيين

أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن الإيرانيين فاطمة صديقيان كاشي، ومحمد باقر شيرينكار.

لخريجي 3 كليات، هيئة قضايا الدولة تعلن فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد لعام 2025

قررت هيئة قضايا الدولة، فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد، وذلك لخريجي وخريجات دفعة 2024 من كليات “الحقوق، الشريعة والقانون، الشرطة”.

أقنعة على الجدران وكرسي مريب، مشاهد لأول مرة من داخل جزيرة المجرم الجنسي إبستين (فيديو)

نشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي صورا وفيديوهات غير مسبوقة لجزيرة جيفري إبستين سيئة السمعة المعروفة باسم "ليتل سانت جيمس".

