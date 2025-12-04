الجميلة والشرس، واشنطن ترصد مبلغا ضخما مقابل معلومات عن "فاطمة ومحمد" الإيرانيين

18 حجم الخط

أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن الإيرانيين فاطمة صديقيان كاشي، ومحمد باقر شيرينكار.



وقال البرنامج في بيان أمس الأربعاء: "يقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة مكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع أي شخص يتصرف بتوجيه أو تحت سيطرة حكومة أجنبية في أنشطة إلكترونية ضارة بالبنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وانتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب".

وأضاف: "شهيد شوشتري منظمة إلكترونية ضارة تابعة للقيادة الإلكترونية السيبرانية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والتي تم تحديدها سابقًا باسم آريا سيبهر أيانده سازان – أيانده سازان سيبهر آريا إيمنيت باسارجاد (إيمينت)، إيليانت جوستار، صافي شركة بيجارد سامافات".

وتابع: "تسبب أعضاء شهيد شوشتري في أضرار مالية كبيرة، تعطيل للشركات الأمريكية والوكالات الحكومية من خلال عمليات المعلومات السيبرانية المنسقة والممكنة عبر الإنترنت. وقد استهدفت هذه الحملات العديد من قطاعات البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأخبار والشحن والسفر والطاقة والمالية والاتصالات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط".

وأشار البيان إلى أن "محمد باقر شيرينكار يشرف على مجموعة الشهيد شوشتري وفاطمة صديقيان كاشي موظفة منذ فترة طويلة مع شهيد شوشتري (إيمنيت باسارجاد) سابقا.. وتجمع صديقيان وشيرينكار علاقة وثيقة، وتعمل صديقيان بشكل وثيق مع شيرينكار في تخطيط وتنفيذ العمليات السيبرانية".

وأضاف: "في أغسطس 2020، بدأ ممثلو شهيد شوشتري حملة متعددة الأوجه تستهدف الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بالإضافة إلى العملية الانتخابية لعام 2020، علما بان شهيد شوشتري قد أجرى سابقا عمليات المعلومات السيبرانية عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات استخدموا شخصية زائفة لإخفاء المصدر.. وفي 18 نوفمبر 2021 قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج شهيد شوشتري – المعروف آنذاك باسم إيمنت – وستة من موظفيها بموجب الأمر التنفيذي 13848 لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، في الوقت نفسه، سلط برنامج المكافآت من أجل العدالة الضوء على الممثلين السيبرانيين لشهيد شوشتري، سيد محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كاشيان، لتورطهما في محاولة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية".

