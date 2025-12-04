ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حالة من القلق والترقب، عقب بلاغات متكررة من أهالي عزبة السدرة التابعة لقرية الزوامل مركز بلبيس، أفادوا فيها برصد أكثر من تمساح داخل الرشاح المحيط بالمناطق السكنية.

حركات غير طبيعية في مياه الرشاح

وقال الأهالي إنهم لاحظوا خلال الأيام الماضية حركات غير طبيعية في مياه الرشاح، قبل أن يتأكدوا من وجود عدة تماسيح، الأمر الذي أثار مخاوفهم على حياة الأطفال والمارة، خاصة مع عبور أعداد كبيرة من الطلاب يوميًّا إلى مدارسهم والدروس الخصوصية.

الجهات المختصة للسيطرة

وأكد عدد من الأهالي أن التماسيح شوهدت أكثر من مرة، مطالبين بتدخل فوري من الجهات المختصة للسيطرة على الوضع ومنع أي مخاطر محتملة.

فرق متخصصة من جهاز شؤون البيئة ومديرية الطب البيطري

من جانبه، وجَّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فور علمه بالواقعة، بتكليف فرق متخصصة من جهاز شؤون البيئة ومديرية الطب البيطري بالنزول إلى موقع البلاغ، لإجراء معاينة دقيقة وتحديد أعداد التماسيح.

إعداد خطة عاجلة للتعامل مع الموقف

وأشار محافظ الشرقية إلى إعداد خطة عاجلة للتعامل مع الموقف، تتضمن تأمين محيط الرشاح ومنع اقتراب التماسيح من المناطق السكنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين، لحين الانتهاء من السيطرة الكاملة على الوضع.

