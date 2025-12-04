منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة

18 حجم الخط

ردَّت الفنانة منى زكي على الجدل حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.

احتضن مهرجان مراكش الدولي للفيلم العرض الرسمي لفيلم “الست”مساء أمس، كواحد من أكثر الأفلام انتظارا في هذه الدورة.

منى زكي تتحدث عن فيلم “الست” بمهرجان مراكش

وقالت منى زكي: لولا ثقتي بالمخرج مروان حامد ما كنتش هقدر أقبل الدور.. الشخصية عظيمة وصعبة، وتحمل مسؤولية كبيرة.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

وأضافت أن مشاركتها في الفيلم ما كان ليكتب لها النجاح لولا ثقتها برؤية المخرج وحرصه على مرافقتها في كل التفاصيل، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود.

رؤية جديدة لكوكب الشرق في فيلم" الست".

يقدّم فيلم الست معالجة درامية معاصرة للسيرة الإنسانية والفنية لأم كلثوم، ويركّز على المحطات المؤثرة في حياتها والعلاقات التي شكّلت مسيرتها.

ويشارك في بطولته إلى جانب منى زكي كل من: محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، تامر نبيل، إضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، وأمينة خليل.

العمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، في تعاون جديد ينتظره الجمهور بشغف لحجم التحدي وجرأة الفكرة.

محطات حاسمة في حياة أم كلثوم

الفيلم يفتح نوافذ متعددة على محطات حاسمة في حياة أم كلثوم، من طفولتها وعلاقتها بوالدها، إلى بدايات صوتها وهي تكافح ضد القيود الاجتماعية، وصولا إلى لحظات مجدها الفني التي رافقها جمهور عاشق يملأ المسارح حتى آخر مقعد.

الفيلم لا يمر مرورًا عاديًّا على المشاهد المحفوظة في ذاكرة العرب، بل يعيد بناء لحظات نادرة كحادثة هجوم أحد المعجبين عليها، تلك اللحظة التي تتحول في الفيلم إلى نقطة مضيئة لفهم طبيعة الهالة التي أحاطت بأم كلثوم وحجم الافتتان الشعبي الذي وصل أحيانا حد التماهي المطلق.

يستعيد الشريط أيضا صورا مؤثرة من جنازتها التاريخية، حيث ودعها الملايين من الشعب المصري في مشهد بقي محفورا في الذاكرة. كما يتوقف الفيلم عند دورها الوطني وانخراطها في جمع التبرعات لدعم المجهود الحربي، وهي المرحلة التي كرست فيها أم كلثوم صوتها ووقتها للدفاع عن بلدها في أكثر اللحظات حساسية.

تلك المحطات، بين الفن والسياسة والإنسانية، يقدمها الفيلم بلغة بصرية تجمع بين الدقة التاريخية والخيال السينمائي، لتجعل من “الست” عملا ينتمي إلى زمنه دون أن يفقد عمقه العاطفي.

من أكثر رهانات الفيلم جمالا وجرأة، ذلك المزج البصري المرهف بين الأبيض والأسود والألوان. فالأبيض والأسود لا يظهر هنا بوصفه استعادة أرشيفية مألوفة، بل كمسلك زمني، كعتبة يعبر منها المشاهد إلى عمق ذاكرة أم كلثوم وما تراكم فيها من ظلال ومشاعر.

