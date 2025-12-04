الخميس 04 ديسمبر 2025
اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، استقبال الطعون على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقٱ لمواعيد الطعن الرسمية، ويعتبر هذا اليوم هو آخر موعد لاستقبال الطعون.

 

تلقي جدول المحكمة في اليوم الأول ١١٠ طعون

وتلقى جدول المحكمة في اليوم الأول ١١٠ طعون على نتيجة المرحلة الثانية والمعلنة منذ  الثلاثاء  والعدد الأكبر من محافظة القاهرة.

 

يذكر أن  الهيئة الوطنية حددت يومي الأربعاء والخميس لتلقي الطعون.

 

فيما يواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات والمحدد يومي الأربعاء والخميس، مع استمرار العمل لنهاية اليوم حتى التاسعه مساء.

