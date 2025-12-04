الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لخريجي 3 كليات، هيئة قضايا الدولة تعلن فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد لعام 2025

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
18 حجم الخط

قررت هيئة قضايا الدولة، فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد، وذلك لخريجي وخريجات دفعة 2024 من كليات “الحقوق، الشريعة والقانون، الشرطة”.

 فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد لعام 2025

وأكدت الهيئة أن شروط التقدم تشمل: الحصول على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا في آخر موعد للتسجيل، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة، وفقًا للضوابط التي يقررها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

الداخلية: ضبط مخالفات انتخابية في قنا والفيوم وسوهاج (صور)

رشاوى انتخابية، ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية وأموال لتوجيه الناخبين بقوص

وأضافت الهيئة أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، مع سداد مبلغ 3000 جنيه مقابل التسجيل، ثم استلام ملف التعيين من نادي مستشاري قضايا الدولة بالزمالك.

 

ويستمر استقبال الطلبات من السبت 13 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 1 يناير 2026، مشددة على ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة: www.sla.gov.eg

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى مراجعة الشروط والأحكام بدقة، وعدم الاعتماد على أي وسيلة تقديم غير الموقع الإلكتروني، مع إمكانية إرسال الاستفسارات عبر الصفحة المخصصة للمساعدة على المنظومة الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورات التدريبيه الشريعة والقانون وظيفة مندوب مساعد مستشارى قضايا الدولة كليات الحقوق قضايا الدولة فتح باب التقديم المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الفحوصات الطبية فتح باب

مواد متعلقة

قضايا الدولة تختتم فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الهيئات العرب

الداخلية: ضبط مخالفات انتخابية في قنا والفيوم وسوهاج (صور)

رشاوى انتخابية، ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية وأموال لتوجيه الناخبين بقوص

ضبط نقّاش حرض شخصين على الادعاء بتلقي مبالغ مالية للإدلاء بصوتيهما بالانتخابات بالإسكندرية

الأجهزة الأمنية تضبط وقائع تلاعب انتخابي بالإسكندرية وقنا وسوهاج (صور)

القبض على سائق هرب بسيارته دون سداد قيمة الوقود بالبحيرة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري ببشتيل

القبض على 4 أشخاص بتهمة توزيع رشاوى مالية على الناخبين بسوهاج

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

بسبب تجربة طوارئ، نداء من مصر للطيران لعملائها بشأن السفر بمطار القاهرة اليوم

شاهد، آخر تطورات أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالجيزة وموعد عودة المياه

لخريجي 3 كليات، هيئة قضايا الدولة تعلن فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد لعام 2025

أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

الجرعة القاتلة، الحكم على طبيب زود نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري بالكيتامين

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads