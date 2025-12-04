لخريجي 3 كليات، هيئة قضايا الدولة تعلن فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد لعام 2025

18 حجم الخط

قررت هيئة قضايا الدولة، فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد، وذلك لخريجي وخريجات دفعة 2024 من كليات “الحقوق، الشريعة والقانون، الشرطة”.

فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد لعام 2025

وأكدت الهيئة أن شروط التقدم تشمل: الحصول على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا في آخر موعد للتسجيل، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة، وفقًا للضوابط التي يقررها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأضافت الهيئة أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، مع سداد مبلغ 3000 جنيه مقابل التسجيل، ثم استلام ملف التعيين من نادي مستشاري قضايا الدولة بالزمالك.

ويستمر استقبال الطلبات من السبت 13 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 1 يناير 2026، مشددة على ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة: www.sla.gov.eg

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى مراجعة الشروط والأحكام بدقة، وعدم الاعتماد على أي وسيلة تقديم غير الموقع الإلكتروني، مع إمكانية إرسال الاستفسارات عبر الصفحة المخصصة للمساعدة على المنظومة الإلكترونية.

