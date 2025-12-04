اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا

18 حجم الخط

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي حتى آخر فترة اليوم الخميس في تلقي رسوم مستويات الحج لـحجاج الجمعيات الأهلية المختارين في القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ - 2026م، والبالغ عددهم 12 ألف حاج بين المتقدمين.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعًا

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت مدة فترة سداد رسوم مستويات الحج لحجاج الجمعيات الأهلية المختارين في القرعة القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ- 2026م، لمدة أسبوع آخر لتنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 4 ديسمبر الجاري بدلًا من اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر الماضي.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة للتيسير على الحجاج المختارين، حيث يتم السداد في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، لإتمام الإجراءات، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات خلال تلك الفترة سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.



أسعار حج الجمعيات الأهلية

وتنظم الوزارة من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج 3 برامج للحج وفقًا للآتي: مستوى أول "فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي"، ومستوى ثاني وفنادق مصنفة تبعد بمسافة 800 متر من الحرم المكي، ومستوى ثالث فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1500 متر من الحرم المكي، حيث تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 415 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ 262 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 228 ألف جنيه وشامل الوجبات، حيث إن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، والتي سيتم تحديدها لاحقًا.

