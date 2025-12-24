ضياء السيد: أحمد "ابني" وراء اكتشاف عمر مرموش وضمه لمنتخب مصر

18 حجم الخط

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أنه كان يتمنى أن يخوض الفراعنة مباراة زيمبابوي بأسلوب مختلف، خاصة في ظل تواضع مستوى المنافس، مشيرًا إلى أن بعض المباريات تحتاج جرأة هجومية أكبر لحسمها مبكرًا.

المغرب قدم مباراة سيئة أمام جزر القمر

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة cbc، إن منتخب المغرب قدم مباراة سيئة أمام جزر القمر، موضحًا أن تصريحات المدير الفني وليد الركراكي عقب اللقاء وضعت ضغوطًا كبيرة على نفسه، بعدما أكد أن عدم التتويج ببطولة أمم افريقيا 2025 يُعد فشلًا.

إشراك مهند لاشين أساسيا

وأشار إلى أن مهند لاشين يُعد الخيار الأفضل لقيادة وسط الملعب في مواجهة جنوب إفريقيا مقارنة بحمدي فتحي، نظرًا لطبيعة المباراة التي تحتاج لاعبًا منضبطًا تكتيكيًّا وقادرًا على غلق المساحات.

وأوضح ضياء السيد أن الحالة البدنية لـإمام عاشور ليست في أفضل حالاتها، مؤكدًا أن اللاعب غير جاهز فنيًّا ويعاني من زيادة في الوزن، وهو ما يؤثر في مستواه داخل الملعب.

الدفع برامي ربيعة أمام جنوب إفريقيا

وشدد مدرب المنتخب الأسبق على أهمية الدفع بثنائي متفاهم في وسط الملعب، مع تثبيت الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، من أجل تقليل الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة الماضية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

وعن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا، قال ضياء السيد إن الأنسب هو: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ومحمد حمدي في الجبهتين، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، وفي الوسط مهند لاشين ومروان عطية، وأمامهما أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح، مع عمر مرموش ومصطفى محمد في الخط الأمامي، مشيرًا إلى أن زيزو سيفيد المنتخب كثيرًا في الجبهة اليمنى لدعم محمد صلاح.

وأضاف أن إمام عاشور ومحمود تريزيجيه من الأفضل وجودهما على مقاعد البدلاء في هذه المباراة.

كواليس تفاصيل كيروش عمر مرموش لمنتخب مصر

وتحدث ضياء السيد عن كواليس ضم عمر مرموش لمنتخب مصر، مؤكدًا أن نجله أحمد كان سببًا رئيسيًا في لفت الانتباه للاعب خلال فترة تواجده مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، حيث تحدث عنه كثيرًا، في وقت كان فيه كيروش قد كلفه بالبحث عن اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج.

وأتم:" مرموش تم استدعاؤه بالفعل في أحد المعسكرات بعد متابعته، وشارك في إحدى المباريات ونجح في تسجيل هدف، ما أكد أحقيته بالانضمام لصفوف المنتخب الوطني".

