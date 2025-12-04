موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
تقام اليوم عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات أبرزها كأس العرب للمنتخبات والدوري الإنجليزي وكأس مصر وكأس إيطاليا.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في كأس العرب
فلسطين × تونس - 4:30 عصرًا | بي إن سبورت المفتوحة
سوريا × قطر - 7 مساء | بي إن سبورت المفتوحة
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد - 10 مساء | بي إن سبورت 1
مباريات اليوم في كأس مصر
الجونة × بترول أسيوط - 2:30 ظهرًا | أون سبورت 1
مباريات اليوم في كأس إيطاليا
بولونيا × بارما - 7 مساء | تطبيق STARZ PLAY
لاتسيو × ميلان - 10 مساء | تطبيق STARZ PLAY
