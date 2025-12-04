خوفا من غدر ترامب، مادورو يغير مكان نومه بانتظام ويوسع دور الحرس الشخصي الكوبي

18 حجم الخط

يواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حاليًّا أخطر تحدٍّ عبر سنوات حكمه المثقلة بالأزمات، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى عمل عسكري ضد فنزويلا.

مادورو يشدد إجراءات أمنه الشخصي بشكل غير مسبوقة

وبحسب عدة مصادر مقربة من الحكومة الفنزويلية، فقد شدد مادورو إجراءات أمنه الشخصي بشكل غير مسبوق، والتي شملت تغيير أماكن نومه بانتظام، في ظل تصاعد احتمال تدخل عسكري أمريكي.

وتشير هذه المصادر إلى حالة توتر وقلق تخيم على الدائرة الضيقة المحيطة بمادورو، رغم قناعتهم بأنه لا يزال ممسكًا بزمام السيطرة وقادرًا على تجاوز هذا التهديد الأخطر خلال سنوات حكمه الاثنتي عشرة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتحدث سبعة أشخاص مقربون من الحكومة الفنزويلية لصحيفة "نيويورك تايمز" شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام أو بسبب عدم حصولهم على إذن للتصريح علنًا.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن مادورو يحاول حماية نفسه من أي ضربة دقيقة محتملة أو عملية لقوات خاصة عبر تغيير أماكن نومه وهواتفه باستمرار.

وقد تسارعت هذه الاحتياطات منذ سبتمبر، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في حشد سفنها الحربية وفي تنفيذ ضربات ضد زوارق تقول إدارة ترامب إنها كانت تستخدم في تهريب المخدرات من فنزويلا.

الحرس الشخصي الكوبي

وللحد من مخاطر الاختراق من داخل النظام، وسّع مادورو دور الحرس الشخصي الكوبي في فريقه الأمني، كما عزز وجود ضباط الاستخبارات الكوبية داخل المؤسسات العسكرية الفنزويلية، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحد المصادر المطلعة.

وفي العلن، حاول مادورو التقليل من شأن تهديدات واشنطن عبر الظهور بمظهر اللامبالاة والاسترخاء، إذ ظهر فجأة في فعاليات عامة، ورقص أمام الكاميرات، ونشر مقاطع دعائية على منصة "تيك توك".

تفاصيل مكالمة مادورو وترامب

واليوم الخميس، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه تحدث هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الأزمة الحادة بين واشنطن وكاراكاس.



وقال الرئيس الفنزويلي، عبر التلفزيون الرسمي، إن المحادثة قبل نحو عشرة أيام كانت ودية ومبنية على الاحترام المتبادل.

وأفاد نيكولاس مادورو: "تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.. ويمكنني القول إن المحادثة جرت بنبرة محترمة، بل ويمكنني القول إنها كانت ودية".

وأضاف: "سأذهب إلى أبعد من ذلك... إذا كانت هذه الدعوة تعني أننا نتخذ خطوات نحو حوار محترم، من دولة إلى دولة، ومن بلد إلى بلد، فأهلا بالحوار، وأهلا بالدبلوماسية، لأننا سنسعى دائمًا إلى السلام".

تهديد أمريكي بتغيير النظام

وتتهم إدارة ترامب مادورو بقيادة "عصابة إرهابية" تغرق الولايات المتحدة بالمخدرات، وهي رواية يقول بعض المسؤولين في واشنطن إنها تهدف في جوهرها إلى تغيير النظام في فنزويلا.

ومع ذلك، جمع ترامب بين التهديدات العسكرية لفنزويلا والإيحاء بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، فقد تحدث هو ومادورو هاتفيًا الشهر الماضي لمناقشة احتمال عقد لقاء بينهما.

وكانت "نيويورك" تايمز قد ذكرت أن مادورو ومبعوثي ترامب ناقشوا في وقت سابق من هذا العام الشروط التي يمكن بموجبها أن يغادر الزعيم الفنزويلي البلاد. لكن تلك المحادثات لم تُسفر عن اتفاق، ما دفع إدارة ترامب إلى تصعيد ضغوطه العسكرية.

