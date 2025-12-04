بقرار وزاري، إعلان مساحات جديدة بالبحر الأحمر منطقة محميات طبيعية ويمنع استغلالها المخالف

18 حجم الخط

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4419 لسنة 2025، والذي نُشر في العدد 48 مُكرّر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 ديسمبر 2025، بشأن تحديد مساحات بحرية جديدة كمحميات طبيعية في البحر الأحمر، مع وضع ضوابط دقيقة لإدارة هذه المناطق بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي الفريد في المنطقة.

ويستند القرار إلى مجموعة من القوانين الخاصة بالمحميات الطبيعية والأراضي الصحراوية والاستخدامات الوطنية للأراضي، إضافة إلى قرارات سابقة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المتعلقة بتخطيط وتنمية أراضي الدولة وحماية البيئة.

أبرز ما جاء في القرار

المادة الأولى:

تنص على تشكيل المساحات البحرية الموضحة بالخرائط والإحداثيات كمناطق محمية طبيعية تضاف إلى شبكة المحميات الموجودة بالبحر الأحمر، بما في ذلك المناطق الصادرة بشأنها قرارات سابقة منذ عام 1983 وحتى 2006، وتُعد هذه المناطق جزءًا من المحميات الطبيعية التي تخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983.

المادة الثانية:

يهدف القرار إلى إعلان الحيود المرجانية بالبحر الأحمر منطقة محمية طبيعية، بما يتيح حماية الموارد البحرية الحساسة دون منع الاستفادة الاقتصادية المستدامة منها، ويسمح القرار بممارسة الأنشطة البيئية والسياحية وفق ضوابط محددة، بما يشمل إقامة المشروعات ذات الطبيعة المتوافقة مع حماية البيئة داخل حدود هذه المساحات.

المادة الثالثة:

يكلف القرار محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كل في نطاق اختصاصه، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحراسة وتأمين هذه المحميات الطبيعة.

المادة الرابعة:

يؤكد أن القوات المسلحة تحتفظ بمواقعها العسكرية داخل نطاق هذه المحميات، باعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

المادة الخامسة:

ينص على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

ووقع القرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولي.

