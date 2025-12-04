رسميا، بدء تحصيل الزيادة الواردة في قانون الإيجار القديم بعدد من المحافظات

18 حجم الخط

بالتزامن مع أول شهر ديسمبر الجاري، بدأت إجراءات زيادة قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم، وذلك تفعيلًا للقانون في عدد من المحافظات التي أنهت حصر الوحدات وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

يأتى ذلك وفق ما أعلنته لجان الحصر، حول بدء العمل رسميًا بالقيم الإيجارية المُعدّلة للوحدات المؤجّرة بغرض السكن، وفق تقسيم المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية.

حيث كانت لجان الحصر قد انتهت في عدد من المحافظات من تحديد مستويات المناطق السكنية، وهو ما سمح ببدء تطبيق منظومة الإيجارات الجديدة اعتبارًا من ديسمبر الجاري، وفق ما نص عليه قانون الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وجاءت التعديلات على الإيجار الشهري وفق القانون كالآتي:

للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة يُحتسب بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه.

وبناءً على هذا، تقدر القيمة الإيجارية المستحقة على المستأجرين في بعض الوحدات بقيمة 1750 جنيهًا، تشمل 1000 جنيه وفق الحد الأدنى المقرر، و750 جنيهًا فارق الزيادة الناتجة عن تطبيق القانون بعد العمل به رسميًا منذ سبتمبر الماضي.

أما بالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.

محكمة القضاء الإداري

وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى، المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

