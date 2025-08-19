أعطته جرعة قاتلة، اعترافات صادمة لـ"ملكة الكيتامين" عن وفاة نجم مسلسل "فريندز"

أقرت جاسفين سانجا، تاجِرة المخدرات المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بالذنب في تهم فيدرالية متعددة مرتبطة بوفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، بعد أن كانت زودته بالجرعة القاتلة.

ملكة الكيتامين

وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة المركزية في كاليفورنيا يوم الإثنين أن سانجا (42 عامًا) وافقت على الإقرار بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بـ"إدارة مكان يُستخدم لتعاطي المخدرات"، وثلاث تهم تتعلق بـ"توزيع الكيتامين"، وتهمة واحدة بـ"توزيع الكيتامين مما أدى إلى الوفاة أو إصابة جسدية خطرة".

ومن المتوقع أن تقدم سانجا إقرارها الرسمي بالذنب في الأسابيع القادمة، حيث تواجه عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن على جميع التهم، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت العقوبات ستكون متتالية أم متزامنة.

اعترافات جاسفين سانجا

واعترفت سانجا، وهي تحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، ببيع مخدرات تستخدم في الحفلات مثل "الكيتامين" و"إم دي إم إيه"، بالإضافة إلى أدوية أخرى مثل "زاناكس" و"الكوكايين" من منزلها في شمال هوليوود.

وهي محتجزة خلف القضبان منذ أغسطس 2024، بعد اعتقالها عقب أكثر من عام بقليل على وفاة بيري.

وعُثر على بيري (54 عامًا) ميتًا في منزله بلوس أنجلوس في 28 أكتوبر 2023، وكان الكيتامين هو السبب الرئيسي للوفاة، وفقا للطبيب الشرعي.

وقال المدعون إن سانجا زودته بعشرات الجرعات من المخدرات الخطرة، على الرغم من أن صراعه مع الإدمان كان معروفًا على نطاق واسع في وسائل الإعلام لسنوات.

وبعد وفاة بيري، اتخذت سانجا ورجل كانت تتعامل معه هو إريك فليمينج (55 عامًا) - خطوات لإبعاد أنفسهم عن بيري، وحاولا حتى إلقاء اللوم في الوفاة على مساعده.

ووفق المدّعين، قال فليمينج لسانجا في رسالة صوتية، بينما كانا يتحدثان عن إزالة أي روابط تربطهما ببيري: "أنا متأكد بنسبة 90% أن الجميع في مأمن. أنا لم أتعامل مع [بيري] أبدًا، فقط مع مساعده. لذلك كان المساعد هو المسؤول".

واعترفت سانجا أيضا بتزويد رجل بمادة الكيتامين توفي بسبب جرعة زائدة بعدها بساعات في أغسطس 2019. وكانت متهمة سابقًا ببيع الميثامفيتامين من منزلها، حيث بدأت عمليات البيع في وقت ما حوالي يونيو 2019.

وأفاد الجيران بأن شيئًا مريبًا كان يحدث دائمًا في منزلها، حيث وصف الناس شخصيات مشبوهة تحمل حقائب سفر تأتي وتذهب باستمرار في ساعات متأخرة.

وواجه أربعة أشخاص آخرين تهمًا خطيرة تتعلق بالمخدرات بعد وفاة بيري، من بينهم الطبيب من سان دييجو مارك شافيز (55 عامًا)، الذي أقر بالذنب في أكتوبر 2024 بتهمة التآمر لتوزيع الكيتامين. وقد يُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في جلسة الحكم المقررة في سبتمبر.

كما أقر فليمينج بالذنب في أغسطس 2024 في تهم تتعلق بتجارة الكيتامين ويواجه عقوبة تصل إلى 25 عاما في السجن عند صدور الحكم في نوفمبر.

أما مساعد بيري، كينيث إيواماسا (60 عاما)، الذي حقن الممثل بالجرعة القاتلة من الكيتامين، فقد أقر بالذنب في أغسطس 2024 بتهمة التآمر لتوزيع الكيتامين مما تسبب في الوفاة. وهو يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن عند صدور الحكم في نوفمبر.

وأقر سلفادور بلاسنسيا بالذنب في أربع تهم تتعلق بتوزيع الكيتامين في يوليو. وقد يُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عن كل تهمة عند صدور الحكم في ديسمبر.

