خارج الحدود

لحظة تحطم مقاتلة إف-16 أمريكية جنوب كاليفورنيا أثناء مهمة تدريبية (فيديو)

تحطم مقاتلة إف-16
تحطم مقاتلة إف-16 تابعة للقوات الأمريكية، فيتو
تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16 سي فايتنج فالكون"  في جنوب كاليفورنيا أثناء مهمة تدريبية.


وذكرت صحيفة "آي بي سي 7": "استجاب رجال الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو في كاليفورنيا لحادث تحطم طائرة إف-16 سي فايتنج فالكون بالقرب من مطار ترونا".

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان "في حوالي الساعة 10:45 صباحًا، قفز طيار ثندربيرد بالمظلة بسلام من طائرة إف-16 سي فايتنج فالكون أثناء مهمة تدريبية فوق مجال جوي خاضع للمراقبة".

وأكدت القوات الجوية أن "حالة الطيار مستقرة ويتلقى الرعاية".

وصرحت إدارة الإطفاء بأن الطيار أصيب بإصابات غير مهددة للحياة، كما أفادت باندلاع حريق نتيجة سقوط الطائرة.

وأعلنت قاعدة "إدواردز" الجوية أنها أرسلت فريق استجابة بيئية إلى موقع التحطم للتعامل مع أي مواد سامة، فيما أشارت السلطات إلى أن الحادث قيد التحقيق.

مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية إف-16 سي فايتنج فالكون مهمة تدريبية مقاطعة سان برناردينو في كاليفورنيا تحطم طائرة إف-16 القوات الجوية الأمريكية

