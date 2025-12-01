بنداري يعلن الدول الأكثر تصويتا والفئات العمرية المشاركة بانتخابات النواب 2025 للمصريين بالخارج بالدوائر الملغاة

الإثنين 01 ديسمبر 2025
قال المستشار أحمد بنداري، خلال متابعته عملية تصويت المصريين في الخارج بالجولة الأولى في الدوائر الملغاة بالمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب: إن اقبال الناخبين  جاء مرتفعًا في الدول العربية، موضحًا أن الفئات العمرية الأكثر مشاركة تتراوح بين 21 و50 عامًا.

وأشار إلى أن أعلى معدلات التصويت سُجّلت في الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، مؤكدًا أن السفارات والقنصليات لم ترصد أي تجاوزات، وأن الكثافات الكبيرة يتم التعامل معها وتنظيمها بشكل فوري لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - 

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة 

 الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا 

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا 

 الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة 

 الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام. 

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا 

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي 

 الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

 محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود. 

جولة الاعادة بالمرحلة الأولى في الفيوم

كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم. 

