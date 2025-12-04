الجرعة القاتلة، الحكم على طبيب زود نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري بالكيتامين

18 حجم الخط

حُكم على طبيب في كاليفورنيا بالسجن لمدة عامين ونصف، الأربعاء، بعد إدانته بتزويد نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري بشكل غير قانوني بمادة الكيتامين المخدر، التي تسببت في وفاته جرَّاء جرعة زائدة في عام 2023.

طبيب ماثيو بيري يقر بالذنب

وأقر الدكتور سلفادور بلاسينسيا، 44 عامًا، المسؤول عن عيادة قرب لوس أنجلوس، بالذنب في أربع تهم تتعلق بتوزيع المخدرات بشكل غير قانوني، وتنازل عن رخصته الطبية، علمًا أنه كان مهددًا بعقوبة تصل إلى 40 عامًا سجنًا.



في أكتوبر 2023، عُثر على ماثيو بيري، 54 عامًا، طافيًا بلا حركة في حوض الجاكوزي بمنزله بلوس أنجلوس.

وأكد تقرير التشريح أن وفاته كانت نتيجة "الآثار الحادة للكيتامين" مع عوامل أخرى أدت إلى فقدانه للوعي وغرقه.

والكيتامين مخدر قصير المفعول يُسبب الهلوسة، ويُوصف أحيانًا لعلاج الاكتئاب واضطرابات نفسية، لكنه يُساء استخدامه على نطاق واسع كمخدر غير قانوني في الحفلات.

واعترف بلاسينسيا لاحقًا بأنه قام بحقن ماثيو بيري بالكيتامين في منزله وفي المقعد الخلفي لسيارة متوقفة، دون أن تكون لهذه الإجراءات أي أغراض طبية مشروعة.

ويُذكر أن بيري كان قد اعترف علنًا بتعاطي المخدرات على مدى عقود، بما في ذلك الفترة التي أدى فيها دور تشاندلر بينج في المسلسل الشهير "الأصدقاء" على قناة NBC في التسعينيات.

ووفقا لمسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين في ذلك الوقت الذين وجهت إليهم التهم في القضية، كان بيري يتلقى جرعات من الكيتامين لعلاج الاكتئاب والقلق في عيادة حيث أصبح مدمنًا على المخدرات.

وعندما رفض الأطباء هناك زيادة جرعته، لجأ إلى مقدمي خدمات عديمي الضمير في أماكن أخرى رأوا في بيري وسيلة لكسب المال السريع من خلال إشباع ما أصبح إدمانه الأخير، حسبما قالت السلطات.

اعترف بلاسينسيا، طبيب كالاباساس بلوس أنجلوس، بأنه حصل على الكيتامين من طبيب آخر هو مارك تشافيز من سان دييغو، وأظهرت ملفات المحكمة رسالة نصية أرسلها بلاسينسيا لتشافيز عن بيري كتب فيها: "أتساءل كم سيدفع هذا الأحمق".

وفي كلمته أمام المحكمة قبل صدور الحكم يوم الأربعاء، وبينما كانت والدته وأقارب بيري يبكون بصوت مسموع، أعرب بلاسينسيا عن ندمه وقال إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله.

أعرب بلاسينسيا عن ندمه قائلًا: "لقد خذلت السيد بيري وعائلته والمجتمع، أنا آسف للغاية"، مخاطبًا عائلته مباشرة في قاعة المحكمة. واعترف أربعة متهمين آخرين، بينهم تشافيز، بالذنب بشأن وفاة بيري، على أن تصدر أحكامهم قريبًا.

