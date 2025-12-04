أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل “زد” الذي لم يعش زمن أم كلثوم

18 حجم الخط

عبر المخرج مروان حامد عبر عن سعادة الكبيرة بعرض فيلم "الست" لـمنى زكي بمهرجان مراكش الدولي، مؤكدًا أن المهرجان كان أول من احتضن الفيلم عندما كان جنينًا داخل “ورشات أطلس”، حيث استفاد الفريق من دعم وتوجيهات ساهمت في دفع المشروع نحو النضج.

احتضن مهرجان مراكش الدولي للفيلم العرض الرسمي لفيلم “الست”مساء أمس، كواحد من أكثر الأفلام انتظارًا في هذه الدورة.

وأضاف أن تقديم فيلم عن أم كلثوم في المغرب العربي له رمزيته الخاصة، لأن الجمهور هنا عاشق للست بقدر عشق الجمهور المصري لها.

وأشار حامد، في ندوة صحفية، إلى أنه من محبي السيرة الذاتية، وأن السينما العالمية أصبحت تنتج عشرات الأفلام من هذا النوع سنويًّا، لأنها ملهمة للأجيال الجديدة وتفتح بابا لفهم التاريخ من زوايا شخصية.

وعن اختياره أم كلثوم تحديدًا، قال إن تأثيرها كفنانة وكامرأة في مجتمعها جعل منها شخصية استثنائية تستحق تناولها في عمل روائي كبير، مؤكدا أن الفيلم يتعامل مع مواقف إنسانية لم تكن معروفة من قبل، وأنه يتفهم تماما النقاشات والآراء المتعددة التي ترافق هذا النوع من الأفلام.

ومن جانبه، أكد السيناريست أحمد مراد أن كتابة فيلم عن أم كلثوم كانت أصعب مهمة واجهها في حياته المهنية.

أوضح أن عمر أم كلثوم الفني والإنساني يسمح بصنع آلاف الأفلام، لكن الفريق اختار رؤية تناسب الجيل الجديد، خاصة الجيل “زد” الذي لم يعش زمن أم كلثوم ويحتاج إلى مدخل حديث لفهم أسطورتها.

وكانت الفنانة منى زكي ردَّت على الجدل حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.



وقالت منى زكي: لولا ثقتي بالمخرج مروان حامد ما كنتش هقدر أقبل الدور.. الشخصية عظيمة وصعبة، وتحمل مسؤولية كبيرة.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

وأضافت أن مشاركتها في الفيلم ما كان ليكتب لها النجاح لولا ثقتها برؤية المخرج وحرصه على مرافقتها في كل التفاصيل، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود.

وفيلم “الست” يشارك في بطولته إلى جانب منى زكي كل من: محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، تامر نبيل، إضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، وأمينة خليل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.