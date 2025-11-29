أخبار الرياضة اليوم: فوز بيراميدز وتعادل الزمالك في أفريقيا.. قرار جديد من توروب تجاه لاعبي الأهلي.. وكهرباء الإسماعيلية يطيح بالاتحاد من الكأس

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

خطف فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعادلا قاتلا من الزمالك بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب بيتر موكابا، اليوم السبت، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 2 بمرمى كايزر تشيفز، وتعادل سولومونز للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 90+5 من عرضية أمسك بها محمد صبحي حارس الأبيض ولكنها سقطت من يده لتسكن الشباك.

انتهت مباراة باور ديناموز الزامبي أمام بيراميدز بنتيجة 1-0 للفريق المصري، في المباراة التي جرت، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد رضا بوبو هدف بيراميدز في شباك باور ديناموز في الدقيقة 50 من زمن المباراة، وتعرض أحمد الشناوي حارس بيراميدز لإصابة في الدقيقة 37 وغادر الملعب وحل مكانه محمود جاد.

كأس مصر، انتهت مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بفوز فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الكهرباء مع الفائز من مباراة طلائع الجيش والسكة الحديد، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

منتخب مصر، وصل رباعي النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، كريم فؤاد، وياسين مرعي إلى مقر بعثة منتخب مصر، المشارك في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة، للانضمام للمعسكر قبل انطلاق البطولة، والمقررة إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكان في استقبال اللاعبين عند وصولهم، إداري المنتخب، أيمن حافظ، الذي أنهى كل إجراءات انضمامهم للبعثة.

الدوري الفرنسي، انتهت مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان، بفوز الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لويس الثاني، في قمة منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدف موناكو اللاعب تاكومي مينامينو في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

الدوري الإنجليزي، حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل السيتي هدفه الأول مبكرا عن طريق فيل فودين في الدقيقة 1، قبل أن يضيف المدافع جفارديول الهدف الثاني في الدقيقة 25.

فاز فريق برشلونة، على نظيره ألافيس، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025 / 26.

افتتح ألافيس التسجيل عن طريق بابلو إيبانيز في الدقيقة الأولى، فيما سجل برشلونة 3 أهداف عن طريق لامين يامال وداني أولمو "هدفين" في الدقائق 8 و26 و2+90.

تمكن فريق سندرلاند من العودة مجددا للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه المثير على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، مساء اليوم السبت.

بينما أكمل بورنموث اللقاء بنقص عددي بعد طرد لويس كوك في الدقيقة 96.

حقق النادي الأهلي، تعادلا مثيرا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة الثالثة أهدر نادي الجيش الملكي هدفا محققا بعدما سدد لاعب الفريق كرة خطيرة على مرمى شوبير.

وفي الدقيقة الرابعة جاء الرد من الأهلي سريعا بعدما سدد زيزو كرة رائعة مرت بجوار قائم حارس الجيش الملكي.

تعادل فريق الترجي التونسي مع نظيره بترو أتليتكو الأنجولي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الترجي الرياضي التونسي، قد تعادل مع نظيره الملعب المالي، سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس.

نجح فريق الهلال في العبور إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الفتح، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وجاء اللقاء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة، والتي أقيمت على أرضية ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم السبت.

