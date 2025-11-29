الترجي يخطف تعادلا مثيرا من بترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

تعادل فريق الترجي التونسي مع نظيره بترو أتليتكو الأنجولي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة الترجي وبترو أتليتكو

وتقدم بترو أتليتكو في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل الترجي التونسي في الدقيقة 89 عن طريق أبوباكار دياكيتي.

ويتواجد الترجي التونسي في مجموعة تضم كلا من: الملعب المالي، سيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي.

الترجي يتعادل سلبيا على أرضه أمام الملعب المالي بدوري أبطال أفريقيا

وكان فريق الترجي الرياضي التونسي، قد تعادل مع نظيره الملعب المالي، سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس.

ترتيب مجموعة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو 4 نقاط

التـرجـي التونسي نقطتين

الملعب المالي نقطة واحدة

سيمبا التنزاني بدون نقاط

تشكيل الترجي أمام بترو أتليتكو

حارس المرمى: بشير بن سعيد

في الدفاع: محمد بن علي - ياسين مرياح - حمزة جلاصي - محمد أميبن بن حميدة

في الوسط: أوجبيلو- حسام تقا- شهاب الجبالي

في الهجوم: كسيلة بوعالية-فلوريان دانهو - عبد الرحمن كوناتي.

كيف صعد الترجي لمجموعات دوري أبطال أفريقيا؟

وفاز فريق الترجي التونسي على حساب مضيفه رحيمو البوركيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وفي الإياب حقق فريق الترجي التونسي فوزا سهلا على حساب ضيفه رحيمو البوركيني بثلاثة أهداف دون رد، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الفريق التونسي إلى دور المجموعات رسميا بتفوقه على حساب منافسه البوركيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.