نيوكاسل يفوز برباعية على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد،
نيوكاسل يونايتد، فيتو
الدوري الإنجليزي، حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزا عريضا أمام مضيفه إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هيل ديكسون، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل رباعية نيوكاسل يونايتد في مرمى إيفرتون كل من مالك ثياو في الدقيقة 1 ولويس مايلي في الدقيقة 25 ونيكلاس شميدت في الدقيقة 45 ومالك ثياو في الدقيقة 58.

فيما سجل هدف إيفرتون الوحيد اللاعب ديوسبري هال في الدقيقة 70 

إيفرتون، فيتو
إيفرتون، فيتو

تشكيل إيفرتون ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن ديفيد مويس، تشكيلة إيفرتون لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي وضمت كل من:

حراسة المرمى: جوردن بيكفورد.

الدفاع: جيك أوبراين، وجيمس تاركوفسكي، ومايكل كين، وفيتالي ميكولينكو.

الوسط: جيمس جارنر، وتيموثي إيميكا.

الهجوم: إيليمان ندياي، وكيرنان، وجاك جرليتش.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام إيفرتون

فيما أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: لويس هول، ودان بيرن، مالك ثياو، تينو.

الوسط: جويلينتون كاسيو، برونو غيماريش، لويس مايلي.

الهجوم: هارفي بارنز، ونيك فولتماده، وأنتوني إيلانجا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز رفع فريق نيوكاسل يونايتد رصيده من النقاط إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند نفس الرصيد في المركز الرابع عشر، ولكن نيوكاسل يتفوق في رصيد الأهداف.

