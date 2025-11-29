رباعي الأهلي ينضم لبعثة منتخب مصر في قطر استعدادا لكأس العرب (صور)

18 حجم الخط

منتخب مصر، وصل رباعي النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، كريم فؤاد، وياسين مرعي إلى مقر بعثة منتخب مصر، المشارك في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة، للانضمام للمعسكر قبل انطلاق البطولة، والمقررة إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكان في استقبال اللاعبين عند وصولهم، إداري المنتخب، أيمن حافظ، الذي أنهى كل إجراءات انضمامهم للبعثة.

ويستعد منتخبنا الوطني لافتتاح مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكويت، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة الأولى بدور المجموعات.

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة

ووصلت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

