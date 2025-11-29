السبت 29 نوفمبر 2025
رياضة

بخطأ فادح من صبحي، كايزر تشيفز يخطف تعادلا قاتلا من الزمالك 1/1 في الكونفدرالية

الزمالك وكايزر تشيفز
الزمالك وكايزر تشيفز
خطف فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعادلا قاتلا من الزمالك بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب  بيتر موكابا، اليوم السبت، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 2 بمرمى كايزر تشيفز، وتعادل سولومونز للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 90+5 من عرضية أمسك بها محمد صبحي حارس الأبيض ولكنها سقطت من يده لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، ويحصد كايزر تشيفز اول نقطة له، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.

تاريخ الزمالك وكايزر تشيفز في البطولات الأفريقية

الزمالك يُعد من أكثر الأندية الأفريقية مشاركةً في البطولات القارية بواقع 38 موسمًا، خاض خلالها 318 مباراة، حقق الفوز في 162 وتعادل في 70 وخسر 86، وسجل 489 هدفًا واستقبل 280.

على الجانب الآخر، يملك كايزر تشيفز خبرات أقل على الساحة القارية، حيث يشارك للموسم الحادي عشر فقط، وخاض 69 مباراة حقق فيها 36 فوزًا و14 تعادلًا و19 هزيمة، مسجلًا 103 أهداف ومستقبلًا 60.

الجريدة الرسمية