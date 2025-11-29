الهلال يفوز على الفتح 0/4 ويصعد لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

18 حجم الخط

نجح فريق الهلال في العبور إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الفتح، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وجاء اللقاء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة، والتي أقيمت على أرضية ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم السبت.

أهداف مباراة الهلال والفتح

وجاءت رباعية الهلال عن طريق البرازيلي مالكوم فيليب (21)، وسجل البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني (23)، وسجل حسان تمبكتي الهدف الثالث (35)، وجاء الهدف الرابع عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو (49).

بينما جاء هدف فريق الفتح الوحيد عن طريق ماتياس فارجاس (90+2).

إصابة نونيز في مباراة الهلال والفتح

تعرض داروين نونيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، لإصابة قوية خلال مباراة الفتح، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك، والتي أقيمت على أرضية ملعب المملكة أرينا.

ووفقا لما ذكرته اليوم السعودية:" فإن إصابة داروين نونيز طفيفة ولا تستدعي للقلق، اللاعب سيكون متاح بصورة طبيعية، للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وتخوض الجهاز الطبي من تفاقم الإصابة، وفضل خروجه وإشراك ماركوس ليوناردو بدلًا منه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.