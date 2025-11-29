كهرباء الإسماعيلية يطيح بالاتحاد السكندري من كأس مصر بهدف نظيف

18 حجم الخط

كأس مصر، انتهت مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بفوز فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل محمد السيد شيكا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 95، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وكان وقت المباراة الأصلي انتهى بالتعادل السلبي قبل أن ينجح الكهرباء في خطف بطاقة العبور من الوقت الإضافي.

ومن المقرر أن يلتقي الكهرباء مع الفائز من مباراة طلائع الجيش والسكة الحديد، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية

حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية

وأدار لقاء الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية طاقم حكام مكون من الدولي أحمد الغندور (حكمًا للساحة)، أحمد صلاح وأحمد رشدي (مساعدَين)، محمد رمضان (حكمًا رابعًا).

وحجزت 3 فرق رسميًا مقاعدها في دور الـ 16 بعد اجتياز دور الـ 32 وهي بتروجت والبنك الأهلي وسموحة.

وحقق سموحة الفوز على غزل المحلة 3-1، والبنك الأهلي أمام بورفؤاد 4-1، وبتروجت أمام وادي دجلة 1-0 بدور الـ 32.

وكانت قرعة كأس مصر قد شهدت وضع الأهلي بطل الدوري على رأس طريق، بينما الزمالك بطل النسخة الماضية على رأس الطريق الآخر.

وتم إجراء قرعة منفصلة لتحديد طريق بيراميدز والمصري، حيث حمل بيراميدز رقم 8 والمصري البورسعيدي رقم 16.

وضمت القرعة 32 فريقًا بواقع 21 فريقًا من الدوري الممتاز و11 فريقًا من الدرجة الثانية.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

ومن المقرر أن تشهد مباريات دور الـ32، حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلى أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

