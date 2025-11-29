بيراميدز يفوز خارج ملعبه على باور ديناموز 1-0 في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

انتهت مباراة باور ديناموز الزامبي أمام بيراميدز بنتيجة 1-0 للفريق المصري، في المباراة التي جرت، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد رضا بوبو هدف بيراميدز في شباك باور ديناموز في الدقيقة 50 من زمن المباراة، وتعرض أحمد الشناوي حارس بيراميدز لإصابة في الدقيقة 37 وغادر الملعب وحل مكانه محمود جاد.

تشكيل بيراميدز أمام باور ديناموز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - مصطفى زيكو - دودو الجباس - مروان حمدي.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- بيراميدز 6 نقاط

2- نهضة بركان 6 نقاط

3- باور ديناموز بدون نقاط

4- ريفرز يونايتد بدون نقاط

حكام مباراة بيراميدز وباور ديناموز

وأدار مباراة باور ديناموز وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا طاقم حكام من دولة الصومال بقيادة الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان، وعاونه حمزة حاجي المساعد الأول، وسليمان بشير المساعد الثاني، وعبد الفتاح سعد الحكم المساعد الرابع.

وراقب المباراة نورمان ماتميرا من زيمبابوي، والمنسق العام موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا، وجاميل مباجي المنسق الأمني من أوغندا، وماتميدا نكونجي مسؤول البث الفضائي من زامبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.