مانشستر سيتي يفوز على ليدز يونايتد 3-2 في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي، حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل السيتي هدفه الأول مبكرا عن طريق فيل فودين في الدقيقة 1، قبل أن يضيف المدافع جفارديول الهدف الثاني في الدقيقة 25. 

وجاء هدفي ليدز عن طريق كالوم ليوين في الدقيقة 49، نميتشا في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 91 سجل فودين ثالث أهداف السيتي والهدف الثاني له ليمنح فريقه الفوز.

وتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء خلال مواجهة اليوم أمام ليدز يونايتد قبل أن يشارك في الدقيقة 89.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبين دياز - جوسكو جفارديول - أوريلي
خط الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا - تيجاني رايندرز
خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو 


وبتلك النتيجة يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد لديه 11 نقطة حيث يتواجد في المركز الثامن عشر.


ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق فوز في مباراة اليوم بعدما خسر في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، كما خسر في دوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة أمام باير ليفركوزن.

وكان المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، وجه اللوم للاعبيه فيما يخص النجم المصري عمر مرموش، بعد خسارة يوم الثلاثاء الماضي على يد باير ليفركوزن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن أساسيًا، قبل استبداله بزميله إيرلينج هالاند في الدقيقة 65.


وتعرض مانشستر سيتي لهزيمته الأولى في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام باير ليفركوزن بهدفين دون رد في عقر داره.

وحرص جوارديولا على الدفاع عن عمر مرموش، حيث قال في تصريحات نشرتها شبكة "سيتي إكسترا" الإنجليزية: "لقد بدأ الموسم بشكل رائع ثم عاد بعد إصابته وعززنا استقرار الفريق".

وأضاف: "أعتقد أن عمر مرموش قدم في المباراة الأخيرة ضد باير ليفركوزن ما يحتاجه الفريق، لقد أثبت جدارته وأظهر جودته، ولكن لم يقدم الفريق التمريرات اللازمة له".

وعن موعد انضمام عمر مرموش إلى منتخب مصر من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا وما إذا كان على علم به، حيث رد: "لا، لا أعرف، علينا التحدث مع النادي واللاعب كذلك"

