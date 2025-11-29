السبت 29 نوفمبر 2025
سندرلاند يفوز على بورنموث 2/3 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

سندرلاند وبورنموث
سندرلاند وبورنموث
تمكن فريق سندرلاند من العودة مجددا للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه المثير على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، مساء اليوم السبت.

أهداف مباراة سندرلاند ضد بورنموث وحالة الطرد

باغت بورنموث أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله اللاعب المغربي الدولي أمين عدلي بعد مرور سبع دقائق، وبعدها سجل قائد المنتخب الأمريكي تايلر آدامز لاعب بورنموث، أحد أجمل أهداف الموسم الحالي، عندما سدد كرة ساقطة من منتصف الملعب في الدقيقة 15.

ولكن سندرلاند قلب الطاولة، حيث قلص الفارق بهدف أول سجله إنزو لو  في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وأدرك التعادل بهدف برتراند تراوري بعد مرور دقيقة من الشوط الثاني، وأضاف برين بروبي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

بينما أكمل بورنموث اللقاء بنقص عددي بعد طرد لويس كوك في الدقيقة 96.

ترتيب سندرلاند وبورنموث

بهذا الفوز يرفع سندرلاند رصيده إلى 22 نقطة ليقفز للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 19 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج.

