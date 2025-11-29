السبت 29 نوفمبر 2025
برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

برشلونة
برشلونة
فاز فريق برشلونة، على نظيره ألافيس، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025 / 26.

أهداف مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

افتتح ألافيس التسجيل عن طريق بابلو إيبانيز في الدقيقة الأولى، فيما سجل برشلونة 3 أهداف عن طريق لامين يامال وداني أولمو "هدفين" في الدقائق 8 و26 و2+90.

تشكيل برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جيرارد مارتن - باو كوبارسي - إريك غارسيا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - مارك بيرنال - داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

مباراة برشلونة أمام ألافيس 

وصالح فريق برشلونة جماهيره بعدما تعرض لخسارة مذلة على يد تشيلسي، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

بهذه النتيجة يحتل نادي برشلونة المركز الأول في جدول الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة متفوقًا على ريال مدريد صاحب الـ32 نقطة الذي خاض مباراة أقل، في حين أن في رصيد ألافيس 15 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر.

حكم مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم كشف عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس.

وأدار الحكم ميجيل أنخيل أورتيز، مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو في المباراة نفسها بين برشلونة وألافيس، كان مسؤولًا عنها خورخي فيجيروا.

وعلى صعيد آخر، أعلن نادي برشلونة، أن لاعب الوسط فيرمين لوبيز يعاني من إصابة طفيفة في عضلة باطن الساق اليمنى، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي في بيانه أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت حاجته إلى فترة تعافٍ تُقدّر بنحو أسبوعين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري وربما عن الجولة القادمة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتُعد إصابة فيرمين لوبيز ضربة جديدة لبرشلونة في ظل ضغط المباريات وتعدد الإصابات داخل الفريق، خاصة أن اللاعب بات أحد العناصر المهمة في خط الوسط خلال الفترة الأخيرة بفضل مستوياته المتصاعدة.

