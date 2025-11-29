السبت 29 نوفمبر 2025
رياضة

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يتأهل إلى نصف النهائي بالفوز على رايت تو دريم

أهلي 2009
أهلي 2009
تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 إلى نصف نهائي بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عاما، بعدما فاز على أكاديمية رايت تو دريم بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعد التعادل السلبي خلال الوقت الأصلي للمباراة.

وتقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وإحدى الشركات، وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية. 

مباراة أهلي 2009 ورايت تو دريم

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين ولاحت لهما أكثر من فرصة محققة للتسجيل ولكن لم تنجح المحاولات في كتابة أهداف لكل منهما، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 6 - 5، والتي شهدت تألقًا كبيرًا لمحمد عبيد حارس مرمى الأهلي الذي تصدى لركلتين على التوالي ساهمتا بشكل رئيسي في فوز الأهلي. وسجل للأهلي خلال ركلات الترجيح كل من محمد أيمن وعبد العزيز خالد ومحمد حمدي قمر وعمر عبد العزيز وسيف تامر ومهند عبد النبي، بينما أهدر كل من آدم يوسف ومحمد عماد وسيف كريم.

مجموعات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 17 عاما

 وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي: 

المجموعة الأولى: الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

 المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

 المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

