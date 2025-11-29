الدوري الفرنسي، موناكو يفوز على باريس سان جيرمان بهدف مينامينو

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، انتهت مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان، بفوز الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لويس الثاني، في قمة منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدف موناكو اللاعب تاكومي مينامينو في الدقيقة 69 من عمر اللقاء

وكان أعلن لويس أنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيلة فريقه لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

دخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام موناكو في الدوري الفرنسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: زائير إيمري، ماركينيوس، باتشو، هيرنانديز

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينها، فابيان رويز

خط الهجوم: مايولو، لي كانج إن، كفارتسخيليا





تشكيل موناكو أمام باريس سان جيرمان



وكان أعلن سيباستيان بوكونيولي المدير الفني لفريق موناكو تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان والذي ضم كل من:

تشكيل موناكو أمام باريس سان جيرمان



ترتيب باريس سان جيرمان وموناكو بعد المباراة

بهذه النتيجة يتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 30 نقطة، ولكنه يبقى في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي في انتظار مباراة منافسه على الصدارة فريق مارسيليا في إطار الجولة نفسها، حيث يمنحه الفوز صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة

الفوز الرابع على التوالي لباريس سان جيرمان

وعاش الفريقان معًا قبل مواجهتهما اليوم وضعين متناقضين تمامًا، إذ حقق البي إس جي الفوز في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الفرنسي أمام نيس (1-0)، وليون (3-2)، ولوهافر (3-0).

أما فريق سيباستيان بوكونيولي، فيدخل اللقاء بعد ثلاث هزائم متتالية أمام باريس إف سي (0-1)، ولانس (1-4)، ورين (1-4).

