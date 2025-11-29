عبدالرؤوف: محمد صبحي حارس كبير وهدف كايزر تشيفز مسئوليتي

18 حجم الخط

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك وكايزر تشيفز

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة، وفريق كايزر تشيفز اسم كبير، ولكنه لم يصل لمرمى الزمالك في الشوط الأول، بينما كانت له فرصة واحدة في الشوط الثاني، في حين أهدرنا العديد من الفرص على مدار الشوطين، واستقبال هدف من خطأ في الدقائق الأخيرة هو مسئوليتي الشخصية، ومحمد صبحي حارس كبير".

وواصل:" حصلنا على نقطة التعادل ونستعد للمباريات المقبلة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة، وأرفض الحديث عن التحكيم في لقاء اليوم".

وتابع أحمد عبد الرؤوف": خسرنا نقطتين في مباراة اليوم، واستقبال هدف من خطأ في آخر دقيقة يحزننا جميعًا، والزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".

نتيجة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

وخطف فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعادلا قاتلا من الزمالك بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب بيتر موكابا، اليوم السبت، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 2 بمرمى كايزر تشيفز، وتعادل سولومونز للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 90+5 من عرضية أمسك بها محمد صبحي حارس الأبيض ولكنها سقطت من يده لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، ويحصد كايزر تشيفز اول نقطة له، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.

