بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي للمنتخب المشارك بكأس العرب

وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة بانضمام اللاعب مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز إلى منتخب مصر الوطني المشارك في بطولة كأس العرب للمنتخبات والمقرر إقامتها في قطر في إطار دعمها للمنتخبات الوطنية المصرية

كأس العرب في قطر

و تستضيف الدوحة، النسخة الثانية من بطولة كأس العرب للمنتخبات والتي تقام خلال الفترة من ١ وحتى ١٨ ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخب المصري.

وعلى الرغم من ارتباط نادي بيراميدز بخوض مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت المؤجلتين من بطولة الدوري المصري والمحدد لهما يومي ٣ و٦ ديسمبر، ورغم الإصابات والغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق إلا أن إدارة نادي بيراميدز قررت دعم المنتخب المصري في البطولة بالنجم مروان حمدي.

بيراميدز يلبي طلب المنتخب الوطني

وجاء قرار انضمام مروان حمدي وفقاً لاختيار الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني والرغبة الكبيرة في ضم اللاعب، وهو ما تم الاتفاق عليه بين إدارة نادي بيراميدز وأحمد حسن مدير المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب للمنتخبات بقطر، ومن المنتظر أن يطير اللاعب للدوحة فور عودة بعثة بيراميدز ظهر الغد للقاهرة قادمة من زامبيا.

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة

كانت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

وكان المنتخب انتهى من معسكره بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث خاض الفريق تدريباته الأخيرة تحت قيادة الكابتن حلمي طولان المدير الفني، وسط دعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب



وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

