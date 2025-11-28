أخبار مصر: ترامب يوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"، أبو ريدة يتعهد بالتدخل في أزمة رمضان صبحي، فيروسات خطرة تجتاح إيران

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

هتدخل ومش هسيبه، هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة رمضان صبحي والمنشطات (فيديو)

عبر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن حزنه الشديد على رمضان صبحي لاعب بيراميدز خاصة قرار المحكمة الرياضية بإيقافه 4 سنوات.

ترامب يعلن وقف الهجرة بشكل دائم "من دول العالم الثالث"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق الهجرة بشكل دائم “من جميع دول العالم الثالث”، وذلك حتى “يتعافى النظام الأمريكي بالكامل” وفق تعبيره.

بيان عاجل من عائلة الفنان فضل شاكر للرد على تدهور حالته الصحية في السجن

أصدرت عائلة الفنان اللبناني فضل شاكر، بيانًا للرد على الشائعات التي تناولت تدهور حالته الصحية داخل السجن.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 19 مسجدا في 12 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 19 مسجدًا، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 15 مسجدًا، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

متطرفون إسرائيليون يقتحمون حدود سوريا لإنشاء بؤرة استيطانية (فيديو)

اقتحم عدد من الإسرائيليين، الحدود من نقطتين منفصلتين في منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ إلى داخل الأراضي السورية لإنشاء بؤرة استيطانية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الاهلي والجيش الملكي

تقام اليوم الجمعة 28-11-2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مواجهة الأهلي والجيش الملكي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "توقير كبار السن وإكرامهم"

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 28 من نوفمبر 2025، تحت عنوان “توقير كبار السن وإكرامهم”.

دقت طبول الحرب، ترامب يقرر شن "عمليات برية" داخل الأراضي الفنزويلية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ “قريبًا جدًّا” استهداف مهربي المخدرات الفنزويليين، في عمليات “برية” وليس فقط في البحر، فيما تشهد العلاقات واشنطن وكراكاس توترًا متصاعدًا.

كاشفا المتسبب في الأزمة، هاني أبو ريدة يبرئ حسام حسن من إهانة مصطفى محمد

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إهانة حسام حسن لمصطفى محمد وشكوى لاعبي المنتخب من التوأمين حسن.

مايان السيد تعلن عودة والديها إلى بعضهما بفضل فيلم "ولنا في الخيال... حب؟" (فيديو)

كشفت الفنانة مايان السيد عن مفاجأة سارة تتعلق بعائلتها وفيلمها الجديد "ولنا في الخيال... حب؟".

"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الخميس، تعليق عضوية غينيا بيساو في جميع هيئات صنع القرار التابعة لها، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي شهدته البلاد، وفق بيان صدر عقب قمة طارئة للمجموعة.

اليوم، الأهلي يصطدم بالجيش الملكي بحثا عن مواصلة الانتصارات بدوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجيش الملكي المغربي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

لحظة مقتل شابين فلسطينيين على يد جنود الاحتلال في الضفة رغم استسلامهما (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مصور إطلاق عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على رجلين من الضفة الغربية رغم استسلامهما.

هل تتم الإطاحة بحسام حسن من تدريب المنتخب، هاني أبو ريدة يلمح إلى حالة واحدة

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة وجود خلافات بينه وبين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

لأول مرة منذ 1988، الولايات المتحدة تتخلى عن إحياء يوم الإيدز العالمي

في خطوة غير مسبوقة منذ اعتماد يوم الإيدز العالمي قبل نحو 4 عقود، كشفت تقارير إعلامية أن حكومة الولايات المتحدة لن تعترف هذا العام باليوم العالمي للإيدز ولن تشارك في أي فعاليات رسمية تتعلق به.

ارتفاع بالقاهرة وعودة موجات الحر بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

هل يشعر هاني أبو ريدة بالندم والغيرة من نجاح المغرب؟ شاهد ماذا قال؟

أجاب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على سؤال هل يشعر هاني أبو ريدة بالندم والغيرة من نجاح المغرب وأين منتخبات مصر من هذا المستوى؟

كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات

اجتاحت موجة جديدة من الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، تشمل "كورونا" والإنفلونزا، مدن إيرانية خلال الأيام الأخيرة.

