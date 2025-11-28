موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "توقير كبار السن وإكرامهم"

18 حجم الخط

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 28 من نوفمبر 2025، تحت عنوان “توقير كبار السن وإكرامهم”.

التوعية بأهمية تكريم كبار السن ورعاية أصحاب الفضل

وأشارت الأوقاف إلى أن الهدف من الخطبة هو التوعية بأهمية تكريم كبار السن ورعاية أصحاب الفضل وإنزال الناس منازلهم.

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط

وزارة الأوقاف تعقد (574) ندوة علمية حول "الجوار الصالح مفتاح للسكينة والمودة"

وفي سياق متصل واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي الرشيد وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظّمت (574) ندوة علمية بالمديريات الحدودية، وذلك تحت عنوان: "الجوار الصالح مفتاح للسكينة والمودة".

ركزت الندوات على إبراز قيمة الجوار الصالح في الإسلام، وبيان ما جاءت به النصوص الشرعية من آداب وعلاقات تُرسّخ احترام الجار، وتُعزّز روح المودة والتراحم، وتدعم استقرار المجتمع ووحدة نسيجه.

وأكدت الندوات على ضرورة إحياء خلق الإحسان إلى الجار، والتحلي بمبادئ التعاون والتكافل، ونبذ السلوكيات التي تثير الخلاف أو تُضعف الروابط الاجتماعية، مع التأكيد على أن الالتزام بحقوق الجوار يُسهم في ترسيخ السلم المجتمعي وتخفيف المشكلات اليومية بين الناس.

وتؤكد الوزارة أن تنظيم هذه الندوات في المديريات الحدودية يأتي في إطار دورها الوطني ومسئوليتها الدعوية في إيصال رسالتها التوعوية إلى جميع المناطق، وتعزيز حضورها في مختلف ربوع الجمهورية، بما يدعم جهود نشر القيم الأخلاقية، وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة، وتفعيل رسالة المسجد بوصفه مركزًا للإشعاع الفكري والتربوي.

