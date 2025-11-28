هل يشعر هاني أبو ريدة بالندم والغيرة من نجاح المغرب؟ شاهد ماذا قال؟

18 حجم الخط

أجاب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على سؤال هل يشعر هاني أبو ريدة بالندم والغيرة من نجاح المغرب وأين منتخبات مصر من هذا المستوى؟



تصريحات هاني أبو ريدة

وخلال حوار أبو ريدة مع الإعلامي أحمد شوبير في أولى حلقاته ببرنامج “الناظر” على قناة النهار قال ردًّا علي ذلك: أهملنا قطاعات الناشئين لفترة طويلة عكس ما فعلت المغرب وأنا عايز اللعيبة الفقراء الجعانين كورة المواهب التي لا نراها الآن ".

وتابع: "لا أشعر بالندم والغيرة من المغرب، وأتمنى أن نكون مثلهم، ودائمًا ما اتحمس لهم ومنتخب المغرب سيقاتل لحصد لقب أمم إفريقيا وسط جماهيره".

وأشار: "أنا شخصيًّا سعيد بالتجربة المغربية لأنه بلد عربي وانت معاك 7 بطولات إفريقيا أكيد هم كمان بيقولوا ريح شوية يا عم".

وكشف: "نسعي لإنشاء 6 ملاعب في مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية إضافة إلى الاهتمام بالتعليم والثقافة".

من هاني أبو ريدة؟

هاني أبو ريدة يعتبر من أقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعضو مجلس الاتحاد الدولي الفيفا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي “كاف”.

المهندس هاني أبو ريدة بدأ رئيسًا لمنطقة بورسعيد في الثمانينيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 1991 وتم انتخابه أمينا للصندوق ثلاث دورات حتى عام 2003.

وبدأ رحلته الإفريقية في 2004 وفاز بمقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وترأس لجنة التسويق بالكاف وأعيد انتخابه باللجنة التنفيذية حتى 2011 وفي 2009 تم انتخابه عضوًا في اللجنة التنفيذية في الفيفا.

ومن بين المناصب التي تقلدها رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كاس الأمم الإفريقية في مصر 2006 ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب 2009 في مصر والإشراف على كأس العالم للاندية 2013 في المغرب.

