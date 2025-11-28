الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات

موجة فيروسات تجتاح
موجة فيروسات تجتاح إيران، فيتو
18 حجم الخط

اجتاحت موجة جديدة من الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، تشمل "كورونا" والإنفلونزا، مدن إيرانية خلال الأيام الأخيرة.

 

ذروة انتشار الإنفلونزا

ونقل موقع "إيران إنترناشونال" المعارض عن مصدر مطلع قوله إن "هناك زيادة في مراجعة المستشفيات في طهران"، لافتًا إلى أن "ذروة انتشار الإنفلونزا في إيران تبدأ من نوفمبر حتى مارس، من كل عام.

وقال المصدر إن "الأطفال الذين راجعوا بعض المستشفيات بأعراض كورونا، تم إدخالهم على أنهم مصابون بالإنفلونزا"، مضيفًا أن "نتائج فحوص كورونا لهؤلاء الأطفال جاءت إيجابية في عدد كبير من الحالات".

وأكد مختصون أن "السلالة الجديدة من الإنفلونزا تسبب في بعض الحالات التهابات رئوية شديدة، وقد تؤدي حتى إلى حالة الرئة البيضاء، التي يقول الأطباء إن خطورتها قد تتجاوز في بعض الأحيان الحالات الشديدة من كورونا".


من جهته، قال الدكتور روح‌ الله شیرزادي إن "مراجعة المرضى، خصوصًا الأطفال، ارتفعت بنسبة 20 - 30%، مقارنة بالأشهر الماضية، وإن البقاء الطويل في أماكن مغلقة، وضعف التهوية، وإعادة فتح المدارس، عوامل زادت من هذا الاتجاه".

وأضاف أن "موسم انتشار الإنفلونزا في إيران يبدأ من نوفمبر ويستمر حتى مارس، وفي هذه الفترة أيضًا ترتفع إصابات فيروسات أخرى مثل كورونا، والرينو، وبارا-إنفلونزا".

وحذّر من أن "زيادة التواصل القريب بين الأفراد قد تؤدي إلى ارتفاع أكبر في عدد المرضى، خلال الأسابيع المقبلة"، داعيًا إلى "ضرورة التعامل بجدية مع الوضع الراهن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موجة جديدة من الفيروسات امراض الجهاز التنفسي الانفلونزا كورونا ذروة انتشار الإنفلونزا أعراض كورونا السلالة الجديدة من الإنفلونزا الرئة البيضاء

الأكثر قراءة

بدأت وخطرها يمتد ساعات، الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات

هتدخل ومش هسيبه، هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة رمضان صبحي والمنشطات (فيديو)

هل يشعر هاني أبو ريدة بالندم والغيرة من نجاح المغرب؟ شاهد ماذا قال؟

انخفاض يهز اليوريا العادي والنشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

اعرفى سبب الجوع الشديد قبل نزول الدورة الشهرية

مايان السيد تعلن عودة والديها إلى بعضهما بفضل فيلم "ولنا في الخيال... حب؟" (فيديو)

ترامب يعتزم طرد جميع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية