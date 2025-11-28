كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات

18 حجم الخط

اجتاحت موجة جديدة من الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، تشمل "كورونا" والإنفلونزا، مدن إيرانية خلال الأيام الأخيرة.

ذروة انتشار الإنفلونزا

ونقل موقع "إيران إنترناشونال" المعارض عن مصدر مطلع قوله إن "هناك زيادة في مراجعة المستشفيات في طهران"، لافتًا إلى أن "ذروة انتشار الإنفلونزا في إيران تبدأ من نوفمبر حتى مارس، من كل عام.

وقال المصدر إن "الأطفال الذين راجعوا بعض المستشفيات بأعراض كورونا، تم إدخالهم على أنهم مصابون بالإنفلونزا"، مضيفًا أن "نتائج فحوص كورونا لهؤلاء الأطفال جاءت إيجابية في عدد كبير من الحالات".

وأكد مختصون أن "السلالة الجديدة من الإنفلونزا تسبب في بعض الحالات التهابات رئوية شديدة، وقد تؤدي حتى إلى حالة الرئة البيضاء، التي يقول الأطباء إن خطورتها قد تتجاوز في بعض الأحيان الحالات الشديدة من كورونا".



من جهته، قال الدكتور روح‌ الله شیرزادي إن "مراجعة المرضى، خصوصًا الأطفال، ارتفعت بنسبة 20 - 30%، مقارنة بالأشهر الماضية، وإن البقاء الطويل في أماكن مغلقة، وضعف التهوية، وإعادة فتح المدارس، عوامل زادت من هذا الاتجاه".

وأضاف أن "موسم انتشار الإنفلونزا في إيران يبدأ من نوفمبر ويستمر حتى مارس، وفي هذه الفترة أيضًا ترتفع إصابات فيروسات أخرى مثل كورونا، والرينو، وبارا-إنفلونزا".

وحذّر من أن "زيادة التواصل القريب بين الأفراد قد تؤدي إلى ارتفاع أكبر في عدد المرضى، خلال الأسابيع المقبلة"، داعيًا إلى "ضرورة التعامل بجدية مع الوضع الراهن".

