"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الخميس، تعليق عضوية غينيا بيساو في جميع هيئات صنع القرار التابعة لها، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي شهدته البلاد، وفق بيان صدر عقب قمة طارئة للمجموعة.



وندّدت إيكواس بالاستيلاء على السلطة، وحثت قادة الانقلاب على السماح للجنة الانتخابات الوطنية بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها دون تأخير.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال سالمًا معافى، بعد اعتقاله خلال انقلاب عسكري في بلاده.



وأضافت الوزارة في بيان لها أن إمبالو وصل على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، عقب تدخل من كتلة غرب أفريقيا الإقليمية، ذلك بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على البلاد، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.

وعيّن جيش غينيا بيساو، اللواء هورتا إنتا، رئيسا انتقاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من إطاحة العسكريين بالقيادة المدنية، في عملية استيلاء سريعة على السلطة قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في نهاية الأسبوع.



وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.



وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.



وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.



وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلًا عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".

