هل تتم الإطاحة بحسام حسن من تدريب المنتخب، هاني أبو ريدة يلمح إلى حالة واحدة

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة وجود خلافات بينه وبين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

تصريحات هاني أبو ريدة

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في أولى حلقاته ببرنامج “الناظر” على قناة النهار قال أبو ريدة: "لقد طمأنت حسام حسن المدير الفني للفراعنة وألا ينساق وراء أي شائعات وأنا شخصيًّا مساندًا له ظالمًا أو مظلومًا لأن المدير الفني يجب أن تكون له جميع الصلاحيات وله كل الدعم والمساندة".

وعن غضب الجماهير ومطالبة البعض برحيله قال: "الناس مش مستحملة التغييرات وأعلنت دعمنا للكابتن حسام حسن، كان يحقق الانتصارات خلال الفترة الماضية، وتأهل لأمم أفريقيا ثم كأس العالم، والجماهير لم تتحمل الهزيمة رغم تجربته لبعض اللاعبين والمراكز مع وجود عدة غيابات".

هاني أبو ريدة وحسام حسن

وحول وجود تحفظات لديه على تصريحات حسام حسن ضده مع بداية نجاحه كرئيس لاتحاد الكرة: "تجاوزت تصريحات حسام حسن واعتدنا على دعمنا المدير الفني وحرصت على طمأنة حسام حسن منذ أول يوم، وتجاوزت تصريحاته السابقة وهو أخبرني أنه كان حزينًا مني لأنه كان يرغب في قيادة المنتخب خلال وجودي، وحرصت على تجديد الثقة فيه مؤخرًا".

وحول الاجتماع الذي جمعه وحسام حسن وأشرف صبحي وزير الرياضة والذي استغرق 5 ساعات قال ابو ريدة:"الحديث تطرق لطلبات حسام حسن وعلاقته باللاعبين والجهاز الفني وطمأنته ولم يطلب أي تدعيمات في الجهاز الفني وأنا في ظهره ظالمًا أو مظلومًا وللعلم حسام حسن انسان بسيط واول قرار اتخذته بعد نجاحي هو تجديد الثقة في جهازه الفني ردًّا على هذا الشائعات".

وعن استمرار حسام حسن بقيادة المنتخب في كاس العالم قال: "أنا قلت لحسام حسن أنا بكلمك على كأس العالم وليس كأس الأمم اللإفريقية فقط وأقوم بالترتيب معه بشأن الاستعدادات لكأس العالم، وهو متفائل، ولم تحدث أي شكوى من اللاعبين



وعن الحالة الوحيدة التي قد تمنع حسام حسن من قيادة المنتخب في المونديال، قال أبو ريدة ساخرًا: إذا رحلنا معًا قبل المونديال، في إشارة ما حدث معه سابقًا بعد خسارة مصر أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019، حين تقدم باستقالته هو وكامل المجلس الذي كان يضم أحمد شوبير نائب الرئيس، وأعضاء الاتحاد حازم إمام، سيف زاهر، خالد لطيف، عصام عبد الفتاح، ودينا الرفاعي.



من هاني أبو ريدة؟

هاني أبو ريدة يعتبر من أقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعضو مجلس الاتحاد الدولي الفيفا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي “كاف”

المهندس هاني أبو ريدة بدأ رئيسًا لمنطقة بورسعيد في الثمانينيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 1991 وتم انتخابه أمينا للصندوق ثلاث دورات حتى عام 2003.

وبدأ رحلته الإفريقية في 2004 وفاز بمقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وترأس لجنة التسويق بالكاف وأعيد انتخابه باللجنة التنفيذية حتى 2011 وفي 2009 تم انتخابه عضوًا في اللجنة التنفيذية في الفيفا.

ومن بين المناصب التي تقلدها رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كاس الأمم الإفريقية في مصر 2006 ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب 2009 في مصر والإشراف على كأس العالم للاندية 2013 في المغرب.

