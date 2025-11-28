ترامب يعلن وقف الهجرة بشكل دائم "من دول العالم الثالث"

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق الهجرة بشكل دائم "من جميع دول العالم الثالث"، وذلك حتى "يتعافى النظام الأمريكي بالكامل" وفق تعبيره.

كما قال ترامب إنه سينهي "جميع المزايا والإعانات الاتحادية لغير المواطنين في بلدنا".

ضحايا الحرس الوطني

وتأتي قرارات ترامب بعد يوم من إطلاق أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن، وبعد ساعات من إعلان وفاة مجندة أمريكية من قوات "الحرس الوطني" كانت قد أصيبت في الهجوم الذي استهدفها هي وزملاءها قرب البيت الأبيض.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي بشكل كامل".

وهدد أيضًا بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن، و"ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية".

