الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلن وقف الهجرة بشكل دائم "من دول العالم الثالث"

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق الهجرة بشكل دائم "من جميع دول العالم الثالث"، وذلك حتى "يتعافى النظام الأمريكي بالكامل" وفق تعبيره.

كما قال ترامب إنه سينهي "جميع المزايا والإعانات الاتحادية لغير المواطنين في بلدنا".

ضحايا الحرس الوطني
ضحايا الحرس الوطني

وتأتي قرارات ترامب بعد يوم من إطلاق أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن، وبعد ساعات من إعلان وفاة مجندة أمريكية من قوات "الحرس الوطني" كانت قد أصيبت في الهجوم الذي استهدفها هي وزملاءها قرب البيت الأبيض.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي بشكل كامل".

وهدد أيضًا بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن، و"ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجرة بشكل دائم دول العالم الثالث النظام الأمريكي المزايا والإعانات الاتحادية أفغاني الحرس الوطني جو بايدن

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

بدأت وخطرها يمتد ساعات، الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

اليوم، المصري يتحدى زيسكو في عقر داره بالكونفدرالية

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يشعر هاني أبو ريدة بالندم والغيرة من نجاح المغرب؟ شاهد ماذا قال؟

هتدخل ومش هسيبه، هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة رمضان صبحي والمنشطات (فيديو)

انخفاض يهز اليوريا العادي والنشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف منها البرتقال والعنب وارتفاع الفراولة

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads