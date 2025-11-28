الجمعة 28 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

مايان السيد تعلن عودة والديها إلى بعضهما بفضل فيلم "ولنا في الخيال... حب؟" (فيديو)

مايان السيد ووالديها،
مايان السيد ووالديها، فيتو
كشفت الفنانة مايان السيد عن مفاجأة سارة تتعلق بعائلتها وفيلمها الجديد "ولنا في الخيال... حب؟".

وأعلنت مايان السيد في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي بصحبة أبطال الفيلم، عودة والدها إلى والدتها بعد انفصال كان قد وقع خلال الفترة الماضية.

وقالت “مايان”، إنه لم يكن من المفترض أن تعلن أمر الانفصال "لأنه سر من أسرار البيت"، لذلك توجهت بالاعتذار إلى والديها.

وأكدت بعدها أن ما أسمته "الحالة" التي تسبب فيها فيلم "ولنا في الخيال... حب؟" جمعت والديها من جديد، مشيرةً إلى أنها علمت قبل ساعات بأن والديها عادا إلى بعضهما البعض من جديد.

وأقرت مجددًا بأنه ليس من حقها ذكر هذا الأمر أيضًا، لأنه خاص بالعائلة، لكنها أرادت أن تؤكد أن "حالة الفيلم وصلت إلى لجميع"، بحسب تعبيرها.

"ولنا في الخيال... حب؟" تشارك مايان السيد في بطولته إلى جانب أحمد السعدني وعمر رزيق، والذي انطلق عرضه في صالات السينما قبل أيام قليلة، يدور في إطار رومانسي حول مفهوم الحب.

