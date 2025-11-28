الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الاهلي والجيش الملكي

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 28-11-2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مواجهة الأهلي والجيش الملكي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ريفرز يونايتد ضد نهضة بركان – 6 مساء  على قناة  beIN Sports HD7

شبيبة القبائل ضد يانج أفريكانز – 6 مساء  على قناة  beIN Sports HD1

الجيش الملكي ضد الأهلي – 9 مساء     على قناة  beIN Sports HD1

مولودية الجزائر ضد صن داونز – 9 مساء   على قناة  beIN Sports HD6

 

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة


زيسكو يونايتد ضد  المصري – 3 مساء  على قناة   beIN Sports HD7 

عزام يونايتد ضد  الوداد – 6 مساء  على قناة    beIN Sports HD5 

أولمبيك آسفي ضد اتحاد العاصمة -9 مساء   على قناة beIN Sports HD1 
 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد  إلتشي – 10 مساء  على قناة   beIN Sports HD3 

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد  ساسولو – 9:45 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز ضد  رين – 9:45 مساء على قناة  beIN Sports HD4 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد  لايبزيج – 9:30 مساء

 

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود ضد  الخليج – 4:50 مساء

الأهلي ضد القادسية – 7:30 مساء

الجريدة الرسمية