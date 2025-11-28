مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الاهلي والجيش الملكي

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 28-11-2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مواجهة الأهلي والجيش الملكي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ريفرز يونايتد ضد نهضة بركان – 6 مساء على قناة beIN Sports HD7

شبيبة القبائل ضد يانج أفريكانز – 6 مساء على قناة beIN Sports HD1

الجيش الملكي ضد الأهلي – 9 مساء على قناة beIN Sports HD1

مولودية الجزائر ضد صن داونز – 9 مساء على قناة beIN Sports HD6

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة



زيسكو يونايتد ضد المصري – 3 مساء على قناة beIN Sports HD7

عزام يونايتد ضد الوداد – 6 مساء على قناة beIN Sports HD5

أولمبيك آسفي ضد اتحاد العاصمة -9 مساء على قناة beIN Sports HD1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد إلتشي – 10 مساء على قناة beIN Sports HD3

المصري

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد ساسولو – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز ضد رين – 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد لايبزيج – 9:30 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود ضد الخليج – 4:50 مساء

الأهلي ضد القادسية – 7:30 مساء

