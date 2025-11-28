الجمعة 28 نوفمبر 2025
اليوم، الأهلي يصطدم بالجيش الملكي بحثا عن مواصلة الانتصارات بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجيش الملكي المغربي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

 

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم بحثًا عن مواصلة انتصاراته في البطولة، بعدما استهل مشواره بفوز كبير على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في لقاء قدم فيه الفريق الأحمر أداءً قويًّا أحتل به صدارته للمجموعة.

في المقابل، يسعى الجيش الملكي إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-0، مستهدفا استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أول نقاطه في المجموعة والعودة للمنافسة.

 

موعد مباراة الأهلي مع الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي مع الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

