دقت طبول الحرب، ترامب يقرر شن "عمليات برية" داخل الأراضي الفنزويلية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبًا جدًّا" استهداف مهربي المخدرات الفنزويليين، في عمليات "برية" وليس فقط في البحر، فيما تشهد العلاقات واشنطن وكراكاس توترًا متصاعدًا.

وحشد ترامب أحدث عتاد بلاده العسكري في البحر الكاريبي، وأجرى خلال الأسابيع الماضية تدريبات عسكرية مكثفة، تأهبًا لتوجيه ضربة محتملة لفنزويلا سعيًا للإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو.

وكان ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى عزمه شن عملية برية داخل الأراضي الفنزويلية، قبل أن يتراجع عن تصريحه، مكتفيًا بإطلاق عملية "الرمح الجنوبي" لملاحقة قوارب تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، بضربات جوية قاتلة.

وقال ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية مع القوات المسلحة بمناسبة عيد الشكر: "على الأغلب لاحظتم أن الناس لم يعودوا يرغبون في نقل المخدرات بحرًا، وسنبدأ منعهم من ذلك برًا أيضًا".

وأضاف ترامب: "الطريق البري أسهل، لكن ذلك سيبدأ قريبًا جدًا. لقد حذرناهم من إرسال السموم إلى بلادنا"، على حد تعبيره.

بالتزامن مع ذلك، نشر أحد حسابات البيت الأبيض على منصة "إكس" تقريرًا مرئيًا يشيد بجهود ترامب في مكافحة المخدرات وقطع سبل تهريبها إلى الولايات المتحدة.

Drug deaths are down every single month under Trump pic.twitter.com/vpKYLBjGmv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

وأشار التقرير إلى أن أعداد الوفيات الناجمة عن المخدرات في الولايات المتحدة تشهد انخفاضًا ملحوظًا، كل شهر، في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

