هتدخل ومش هسيبه، هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة رمضان صبحي والمنشطات (فيديو)

عبر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن حزنه الشديد على رمضان صبحي لاعب بيراميدز خاصة قرار المحكمة الرياضية بإيقافه 4 سنوات.

وخلال حوار أبو ريدة مع الإعلامي أحمد شوبير في أولى حلقاته ببرنامج “الناظر” على قناة النهار قال: "حزنت وكانت مفاجاة صادمة رمضان من ولادي الذين اعتز بهم ولاعب كبير".

وتابع: "إيقاف رمضان صبحي بسبب أزمة المنشطات أحزنني بشدة، هو لاعب موهوب، وسأحاول التدخل لحل أزمته قدر المستطاع".

إيقاف رمضان صبحي

وقررت المحكمة الرياضية إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب التلاعب بعينة المنشطات.

وكشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن الحالة التي قد تؤدي إلى رحيل حسام حسن عن قيادة منتخب مصر في كأس العالم.

تصريحات هاني أبو ريدة

وخلال حوار أبو ريدة مع الإعلامي أحمد شوبير في أولى حلقاته ببرنامج “الناظر” على قناة النهار قال ردا علي ذلك: "لو أنا مشيت هو هيمشي".

واشار:"أنه حرص على دعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لن يرحل عن منصبه قبل كأس العالم 2026 إلا في حالة رحيله هو أيضا عن رئاسة الاتحاد، موضحًا أن الوصول لنصف نهائي أمم أفريقيا سيكون بمنزلة الإنجاز لكتيبة الفراعنة.

وأوضح: "الحالة الوحيدة لعدم تدريب حسام حسن لمنتخب مصر في المونديال هي رحيلي أنا وهو عن مناصبنا، كرة القدم نتائج، وأتمنى أن نقع في مجموعة متوازنة بكأس العالم ووصولنا للمربع الذهبي سيكون إنجازًا كبيرًا".

وتابع: "لم أتدخل مطلقًا في تشكيل منتخب مصر، الكابتن الجوهري كان يسألني أحيانًا ولا أوجه نصائح لحسام حسن، ووزير الرياضة أكد دعمه ومساندته لحسام حسن وأنا كذلك".

من هاني أبو ريدة؟

هاني أبو ريدة يعتبر من أقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعضو مجلس الاتحاد الدولي الفيفا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي “كاف”.

المهندس هاني أبو ريدة بدا رئيسًا لمنطقة بورسعيد في الثمانينيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 1991 وتم انتخابه أمينا للصندوق ثلاث دورات حتى عام 2003.

وبدأ رحلته الإفريقية في 2004 وفاز بمقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وترأس لجنة التسويق بالكاف وأعيد انتخابه باللجنة التنفيذية حتى 2011 وفي 2009 تم انتخابه عضوًا في اللجنة التنفيذية في الفيفا.

ومن بين المناصب التي تقلدها رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كاس الأمم الإفريقية في مصر 2006 ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب 2009 في مصر والإشراف على كأس العالم للاندية 2013 في المغرب.

