الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 19 مسجدا في 12 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 19 مسجدًا، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 15 مسجدًا، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن إلى 324 مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن إلى 324 مسجدًا، من بينها 248 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و76 مسجدًا صيانة وتطويرًا.



كما أكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2021م بلغ 13813 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و229 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:



محافظة البحيرة

تم إحلال وتجديد مسجد أبو حسين القبلي بقرية العمرية – مركز دمنهور، ومسجد الشرقان الغربي بقرية البرنوجي – مركز دمنهور، ومسجد الرحمة بعزبة الصبان بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار، ومسجد خورشيد أغا بقرية دقدوقة – مركز إيتاي البارود.



محافظة الدقهلية

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية منشأة البدوي – مركز طلخا، والمسجد الكبير بعزبة صبري ناشد بقرية كفر الصلاحات – مركز بني عبيد.



محافظة قنا

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية العسيرات – مركز فرشوط.



محافظة الغربية

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة ماهر العالم - مركز قطور.



محافظة الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية جبلة – مركز سنورس، ومسجد كاسح حسن بقرية كاسح حسن – مركز أبشواي.



محافظة كفر الشيخ

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الجدارة – مركز بيلا.



محافظة الجيزة

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن مناع بقرية كفر تركي - مركز العياط.



محافظة سوهاج

تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بمنطقة الإسكان فوق المتوسط بالحي الأول – مدينة سوهاج.



محافظة بني سويف

تم إحلال وتجديد مسجد الحكيم الجديد بقرية سدس – مركز ببا.

كما تم صيانة وتطوير مسجد الهدي النبوي بعزبة راشد محمد – مركز ناصر.



محافظة الشرقية

تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار بقرية منشأة عبد اللطيف – مركز كفر صقر.

كما تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية أبو شرابية – مركز كفر صقر.



محافظة المنيا

تم إحلال وتجديد مسجد الأنصار بعزبة الخشابة – مركز المنيا.



محافظة القليوبية

تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية كفر حسن سعد – مركز طوخ.

وأكدت أن هذه الجهود التزام من وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

