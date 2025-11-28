متطرفون إسرائيليون يقتحمون حدود سوريا لإنشاء بؤرة استيطانية (فيديو)

18 حجم الخط

اقتحم عدد من الإسرائيليين، الحدود من نقطتين منفصلتين في منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ إلى داخل الأراضي السورية لإنشاء بؤرة استيطانية.

وكشفت هيئة البث العبرية "كان" أن عددًا من نشطاء مجموعة "رواد الباشان" الاستيطانية اقتحموا السياج الحدودي مع سوريا، في موقعين منفصلين في الجولان وجبل الشيخ، معلنين أن هدفهم هو الاستيطان هناك.

عدد من المستوطنين الإسرائيلين تنتمي لمجموعة تطلق على نفسها "رواد الباشان" تدخل للمرة الثالثة خلال 4 أشهر إلى الأراضي السورية ; وكلعادة أعلن جيش الاحتلال إعادتهم إلى الأراضي المحتلة.

وذكر متحدث جيش الاحتلال، في بيان، أن "قوات من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى النقطتين وتمكنت من رصد الإسرائيليين، بعد وقت قصير، ليتم إعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية برفقة القوات".

وأشار المتحدث العسكري إلى "حدوث اشتباكات ومشاجرات بين عدد من الإسرائيليين المقتحمين للحدود والقوات الإسرائيلية"، لافتًا إلى أنه "تم القبض على المشتبه فيهم وتحويلهم إلى شرطة إسرائيل".



ووصف المتحدث العسكري ما حصل بأنه "حادث خطير"، معربًا عن إدانته للواقعة التي تعتبر "مخالفة جنائية" تعرّض الإسرائيليين وقوات الجيش إلى الخطر، على حد زعمه.

بالتزامن مع ذلك، أفاد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن مجموعة من المستوطنين يطلق عليها "رواد الباشان"، تسللت إلى الأراضي السورية، في محاولة لتثبيت بؤرة استيطانية.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو، عبر حساباتهم بمنصات التواصل، تظهر عددًا من المستوطنين الشبان، يستقلون سيارة ويتسللون نحو الأراضي السورية.

وسبق لمستوطني مجموعة "رواد الباشان" أن اقتحموا الحدود مع سوريا أكثر من مرة، في أكتوبر، من جهة حوض اليرموك، لذات الغرض وهو إنشاء بؤرة استيطانية على الأراضي السورية.

