أخبار الفن اليوم: طرح برومو فيلم الست لـ منى زكي.. حلمي عبد الباقي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى كامل.. هل يسخر تركي آل الشيخ من شيكو؟
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح البرومو الرسمي لفيلم الست، بطولة منى زكي.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
شاهد، البرومو الرسمي لفيلم الست بطولة منى زكي
نشرت الفنانة منى زكي برومو فيلم “الست” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
أحمد حلمي يشارك في فيلم الست ويظهر بهذه الشخصية (فيديو)
طرحت النجمة منى زكي برومو فيلمها الجديد الست، والذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم تمهيدا لعرضه 10 ديسمبر.
نجاة الصغيرة تزور مدينة الثقافة والفنون ومقر الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة
قامت الفنانة نجاة الصغيرة بزيارة إلى العاصمة الجديدة، شملت زيارة دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون، ومقر الهيئة الوطنية للإعلام .
حلمي عبد الباقي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى كامل
أعلن الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، تقديم بلاغ للنائب العام ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بتهمة السب والقذف.
وزير الثقافة يكلّف غادة جبارة قائمًا بأعمال رئيس أكاديمية الفنون
أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتورة غادة محمد سعيد جبارة، الأستاذ بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، للقيام بأعمال رئيس أكاديمية الفنون، وذلك اعتبارًا من 29 نوفمبر 2025.
كرامتي وأسرتي خط أحمر، حلمي عبد الباقي يكشف سبب تقديمه بلاغا للنائب العام ضد مصطفى كامل
كشف الفنان حلمي عبد الباقي تفاصيل تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، مؤكدًا أنه اتخذ هذه الخطوة بعد سلسلة من الإساءات الشخصية والمهنية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، سواء عبر تسريبات صوتية أو خلال بث مباشر داخل اجتماع النقابة.
هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟
مازح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الفنان الكوميدي شيكو من خلال منشور جديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
عمرو سعد يظهر بشخصية جمال عبد الناصر في فيلم الست
يشارك النجم عمرو سعد ، في فيلم الست الذي تقدمه الفنانة منى زكي وتتناول من خلاله شخصية أم كلثوم.
افتتاح الدورة 18 من مهرجان سماع الدولي بمشاركة 9 فرق من دول مختلفة (فيديو)
افتتح، منذ قليل، الدورة الثامنة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية تحت شعار "رسالة سلام"، وذلك على مسرح السامر بالعجوزة.
